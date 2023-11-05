中職／專治暴力猿打線？布里悍強投壓陣 龍隊拚連勝搶封王優勢

中職總冠軍賽味全龍隊昨天延長賽獲勝，今天盼延續氣勢，派出洋投布里悍先發，根據統計取得2勝0敗球隊封王機率高達88.9%，樂天桃猿隊派出本土投手黃子鵬先發全力搶勝。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）昨天開打，龍隊在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，湧入滿場萬名觀眾，今天第2戰仍是龍隊主場，1萬張門票也早已完售，將是聯盟總冠軍賽史上第57場滿場比賽、天母棒球場第4場滿場比賽。

昨天首戰龍隊劉基鴻單場雙響砲，延長賽14局下再見陽春砲幫助球隊搶下指標性勝利，今天第2戰龍隊盼延續氣勢。根據聯盟統計，總冠軍賽率先取得2勝0敗球隊，封王機率為88.9%，龍隊史總冠軍賽先拿2勝、封王機率百分百，桃猿也非絕對劣勢，隊史0勝2敗封王機率是0，但取得1勝1敗封王機率仍有百分百。

龍隊派出本季聯盟防禦率王洋投布里悍先發，布里悍本季與桃猿隊戰6場先發，戰績4勝1敗，對戰防禦率僅1.37，數據漂亮；桃猿本季團隊敲出83發全壘打，卻沒有從布里悍手中開轟過。

桃猿力拚扳回戰況，派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬本季與味全龍隊對戰，5場先發戰績2勝3敗，對戰防禦率偏高為5.53；龍隊李凱威本季打黃子鵬有心得，14打數從黃子鵬手中敲出8支安打、1發全壘打，對戰打擊率高達5成71，也是需要小心面對的打者。

龍隊陣中年輕球員多，但經過昨天延長賽搶勝，總教練葉君璋賽後受訪直呼表現超乎預期。桃猿隊首戰吞敗，總教練曾豪駒則表示，讓球員沉澱過後，繼續專注比賽、全力以赴。