中職／MVP獵人劉基鴻 冠軍賽單場MVP寫隊史最年輕紀錄
味全龍隊昨晚在一場14局惡鬥中以3：2擊敗樂天桃猿隊，在今年中職總冠軍賽搶下重要首勝，劉基鴻單場雙響砲包辦全隊3分打點，包含一發創紀錄的再見轟，成為隊史總冠軍賽最年輕單場MVP，總教練葉君璋也大讚：「他是Keyman。」
劉基鴻昨晚在1局下的2分砲，讓他以23歲又1天的年紀成為隊史第二年輕總冠軍賽開轟球員，僅次於張泰山的22歲又4天，14局下的再見陽春砲終結比賽，也是總冠軍賽史上第1支再見轟。
賽後龍隊總教練葉君璋說到：「一直以來，劉基鴻在我們球隊是Keyman，需要他一擊的時候會跳出來，跟我們的戰績有滿大關係。」
數據上確實是如此，劉基鴻今年球季共拿下11次單場MVP，位居所有球員最多，第二名的為9次、有3人並列，分別是龍隊隊友鋼龍以及統一獅隊的布雷克、蘇智傑。
劉基鴻昨晚獲選總冠軍賽首戰MVP，超越1998年11月10日許聖杰的23歲又178天紀錄，成為隊史最年輕總冠軍賽單場MVP，在中職史上排名第4，最年輕是2020年11月3日中信兄弟江坤宇以20歲又122天之齡拿下單場MVP。
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