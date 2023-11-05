中職／首戰16投、9中繼成功破紀錄 牛棚燒一晚成猿龍鬥變因？

中職總冠軍賽首戰就激鬥14局，兩隊共用16名投手、合計9次中繼成功，兩項數字都打破紀錄，味全龍隊得點圈0安打，但靠劉基鴻把本壘變得點圈，單場雙響砲、14局再見轟，以3：2拿下首戰勝利。兩隊今天續戰天母，首戰表現精湛的牛棚，是否在今晚成為變因值得關注。

猿隊在挑戰賽展現的「鐵牛棚」，昨天在總冠軍賽首戰也有出色表現，讓龍隊留下14殘壘，多次展現危機處理能力，龍隊13次得點圈打擊機會都落空，只有吉力吉撈．鞏冠靠故意四壞上壘，得點圈合計12打數沒安打。

龍隊單場14殘壘，與2018年第2戰統一獅隊（9局）並列總冠軍賽史上單場第2多，排名第1的紀錄則是2009年第6場兄弟象隊的19殘壘，該役也是著名的17局大戰，但這3場比賽，全數都由殘壘多的球隊贏下勝利。

兩隊今天續戰天母，由龍隊布里悍、猿隊黃子鵬登板先發，黃子鵬去年在總冠軍賽第3戰面對中信兄弟隊留下先發4.1局被敲8安打、失6分的不名譽成績，今年尋求翻轉。

龍隊若能延續勝場，中職過去在總冠軍賽取得2勝0敗的球隊，封王機率攀升至88.9%，僅有的兩次例外是1997年味全龍隊、2016年義大犀牛隊；猿隊則要尋求扳平戰局，帶著1勝1敗回到桃園作戰。