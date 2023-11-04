中職／季賽擁斬猿數據 布里悍扛G2：季後賽球隊不同

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍隊布里悍。記者余承翰／攝影

味全龍隊在今年中職總冠軍賽搶下首勝，明天的第2戰決定交給防禦率王布里悍樂天桃猿隊則交由本土王牌黃子鵬應戰，要力拚扳平戰局，布里悍雖然例行賽對戰猿隊4勝1敗、防禦率1.37，不過布里悍認為，例行賽成績僅供參考。

布里悍今年傷後復出，繳出全聯盟最低的2.51防禦率，並取得10勝6敗，狀態比受傷前更好，與鋼龍同為龍隊本季兩大王牌，也是爭冠最大本錢。

布里悍也希望能將好狀態延續到總冠軍賽，「計畫是如此。」面對季後賽準備上沒有不同，「比賽時間都一樣，就是照平常準備去走。」

今年從8月開始，龍隊讓雙王牌密集「投1休4」，先發之間只有短天數休息，布里悍一共6次，這6場龍隊拿下4勝2敗，進入總冠軍賽也可能比照辦理，第二戰先發的布里悍休息4天後，可在第五戰再登板。

布里悍表示：「球季最後2個月，都是以休4天的方式去先發，這個系列賽也可能會遇到，重要的是如何讓自己恢復得快一點，準備好去比賽。」

雖然例行賽對戰猿隊數據上是優勢，但布里悍認為無法大意，進入季後賽很多球隊會變得不一樣，「我也看了他們跟統一獅隊的系列賽（季後挑戰賽），想找出他們做出什麼調整，情蒐這邊也都有協助，幫助我們更好去應對他們。」

味全龍隊布里悍。記者余承翰／攝影
味全龍隊布里悍。記者余承翰／攝影

布里悍 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

中職／冠軍賽28人名單出爐！桃猿換1人 龍隊帶13投

中職／首戰用掉2洋投 猿推黃子鵬抗獅隊克維斯

中職／味全龍強勢竄起 鋼龍和布里悍是關鍵因子

相關新聞

中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

中職總冠軍賽史上第一次「雙紅會」，首戰就殺紅眼，兩隊以2：2進入延長賽，14局下劉基鴻敲出再見陽春砲，味全龍隊以3：2擊...

中職／龍猿纏鬥史上第15場延長賽 冠軍賽無天母條款

天母棒球場1萬名球迷的熱情要繼續燃燒，今晚總冠軍賽第一戰打得難分難捨，正規9局打完樂天桃猿與味全龍隊2：2戰平，比賽進入...

日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

阪神虎隊球迷等待已久的日本一無法提前入袋，歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神，在日本大賽躲過...

中職／徐若熙4局失1分收工 王躍霖關鍵「拆彈」助一臂之力

味全龍隊重生後的第一場總冠軍賽，徐若熙扛起極具意義的一戰，先發4局、失1分，第5局多虧王躍霖關鍵「拆彈」，連續抓下3個出...

中職／龍魂穿越 張泰山、劉基鴻隔25年在11月4日初扛4棒開轟

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，「紅色大砲」劉基鴻生涯在總冠軍賽的第一個打席，就敲出兩分砲，龍隊相隔9124天再於總冠軍賽開...

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

味全龍隊火球男徐若熙扛起總冠軍賽首戰先發，不僅寫下史上最年輕紀錄，第1局就火球連發，現場螢幕顯示最快球速來到157公里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。