中職／季賽擁斬猿數據 布里悍扛G2：季後賽球隊不同

味全龍隊在今年中職總冠軍賽搶下首勝，明天的第2戰決定交給防禦率王布里悍，樂天桃猿隊則交由本土王牌黃子鵬應戰，要力拚扳平戰局，布里悍雖然例行賽對戰猿隊4勝1敗、防禦率1.37，不過布里悍認為，例行賽成績僅供參考。

布里悍今年傷後復出，繳出全聯盟最低的2.51防禦率，並取得10勝6敗，狀態比受傷前更好，與鋼龍同為龍隊本季兩大王牌，也是爭冠最大本錢。

布里悍也希望能將好狀態延續到總冠軍賽，「計畫是如此。」面對季後賽準備上沒有不同，「比賽時間都一樣，就是照平常準備去走。」

今年從8月開始，龍隊讓雙王牌密集「投1休4」，先發之間只有短天數休息，布里悍一共6次，這6場龍隊拿下4勝2敗，進入總冠軍賽也可能比照辦理，第二戰先發的布里悍休息4天後，可在第五戰再登板。

布里悍表示：「球季最後2個月，都是以休4天的方式去先發，這個系列賽也可能會遇到，重要的是如何讓自己恢復得快一點，準備好去比賽。」