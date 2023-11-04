中職／去年錯過季後賽…劉基鴻首秀炸2轟：頭皮發麻

去年因為受傷錯過季後挑戰賽，劉基鴻今年直接迎接總冠軍賽洗禮，首戰就以雙響砲、包辦3分打點演出驚豔全場，最終一發再見陽春砲終結14局惡鬥，劉基鴻直呼很嗨，「聽到全場歡呼，頭皮有點發麻」。

劉基鴻的兩發全壘打都寫下紀錄，1局下2分砲成為史上第6位生涯總冠軍賽首打席開轟的球員，23歲又1天的年紀是隊史第二年輕；14局下2出局再次開轟，敲出總冠軍賽史上第12支再見安打，也是第1支再見全壘打。

昨天生日願望裡，劉基鴻笑說：「沒有許願雙響砲。」甚至做夢也沒想過自己能在總冠軍賽雙響砲，「對自己意義滿大的，人生第一次台灣大賽，擊出雙響砲，很嗨、很爽。」

去年是新生龍隊第一次打季後挑戰賽，劉基鴻因賽季尾聲的觸身球導致輕微骨裂而缺席，「去年沒打季後賽，只能出張嘴幫隊友加油，今年觀眾更紅，真的是全主場的感覺。」敲出再見轟繞壘時，天母棒球場滿場球迷的歡呼聲，讓他頭皮發麻。

只不過第1轟到再見轟，劉基鴻中間5打席槓龜，他說：「打到後面，大家都不想輸，要更專注不容閃失，不可能每次都打得很好，我還是相信自己我有辦法。」