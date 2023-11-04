中職／王躍霖滿壘拆彈不緊張 想起2019年K掉詹子賢打席

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍王躍霖5局上化解滿壘危機，高舉雙手歡呼。記者余承翰／攝影
味全龍王躍霖5局上化解滿壘危機，高舉雙手歡呼。記者余承翰／攝影

味全龍隊在總冠軍賽首戰激鬥14局以3：2擊敗樂天桃猿隊，第5局在無人出局、滿壘危機連抓3個出局數的王躍霖，看這場比賽結局直呼戲劇化，尤其劉基鴻所辦到的事，像是打電動才會出現的狀況。

王躍霖征戰台灣大賽已是老資歷，過去曾在2017、19年各登板3場未失分，也是2019年的優秀球員獎得主；今年以老將之姿投入台灣大賽，也發揮關鍵價值，第5局在2：1、滿壘之際登板，先讓林立打向二壘進手套，再讓成晉敲出雙殺打，關鍵「拆彈」守住2：1領先。

滿壘登板的心境，王躍霖很篤定回答：「不會緊張」，他説自己前一次在總冠軍賽第一場也是滿壘上場，還清楚還原當時戰況，「先3壞球再3個好球三振詹子賢。」儘管當時是2出局，這回卻是0出局，但他的想法很簡單，「當下不會去想結果會怎樣，就是相信隊友守備，滿壘要連3K太難了，能做的就是讓對手打出滾地球。」他也坦言，林立那個打席其實頗驚險。

龍隊此役驚奇打下勝場，劉基鴻以23歲稚齡扛下第四棒，生涯在台灣大賽的第一個打席就敲兩分砲，14局下再由劉基鴻一棒終結戰線，敲出總冠軍賽史上第一支再見轟。

王躍霖看這群小老弟，也覺得這結果真的很戲劇化，「第一局兩分和最後一局那分都同一個人打的，而且都是全壘打。打電動才會遇得到吧！」

味全龍王躍霖5局上化解滿壘危機，振奮地吶喊。記者余承翰／攝影
味全龍王躍霖5局上化解滿壘危機，振奮地吶喊。記者余承翰／攝影

王躍霖 劉基鴻 台灣大賽

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