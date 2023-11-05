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中職／劉基鴻再見全壘打 龍奪總冠軍賽首勝

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／台北報導
味全龍劉基鴻單場雙響砲建功。記者余承翰／攝影
味全龍劉基鴻單場雙響砲建功。記者余承翰／攝影

天母棒球場1萬人滿場應援熱情延燒，今年中職總冠軍賽由樂天桃猿隊與味全龍隊交手，打完正規9局以2：2戰平，進入史上第15次的延長賽，最終打了超過5小時，14局下靠著劉基鴻敲出史上首支再見全壘打，才由龍隊以3：2搶下首勝。

地主味全龍隊在1局下就先靠劉基鴻的2分砲得分，他也成為史上第6位生涯總冠軍賽首打席就開轟的球員，23歲又1天的年紀，寫下隊史第二年輕開轟紀錄，巧合的是，第一年輕的張泰山是在25年前同一天開轟，年僅22歲又4天。

猿隊在比賽後段展開攻勢，5局上先靠徐若熙不穩攻占滿壘，隨後陳晨威面對中繼的羅華韋選到保送擠回1分，7局上則是朱育賢的適時安打，敲回二壘上的林承飛，追平比數。

雙方攻勢卡關，2：2一路延續到14局下，劉基鴻在2出局後，從黃偉晟手中將球掃出全壘打牆外，向對手說再見，這是總冠軍賽史上第12支再見安打，也是第1支再見全壘打。

龍隊重生後的第一場總冠軍賽，交給23歲的少年王牌徐若熙，他也寫下史上最年輕冠軍賽第一戰先發紀錄，留下74球先發4局被敲4安打、失1分，送出4次三振的成績，更讓現場計分板亮起157公里球速，追平自2006年紀錄球速以來總冠軍賽最快紀錄。

天母

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