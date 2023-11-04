中職／龍猿14局惡鬥嚇到 葉總：沒想像過會贏

中職總冠軍賽第一場就演出14局惡鬥，最終靠劉基鴻一棒終結比賽，史上首支再見全壘打率領味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，過程高潮迭起不僅球迷捏把冷汗，龍隊總教練葉君璋說：「我也覺得很可怕。」

味全龍隊第1次打總冠軍賽，加上例行賽最後1場從10月21日休息至今，葉總表示，一直滿擔心這些年輕球員，「老實說，第一場我沒有想像過可以拿下勝利，只希望他們能夠發揮水準、照腦袋想要的去做，今天看起來有做到，又看到好的結果。」

這是中職總冠軍賽史上第15次的延長賽，比賽局數排名第三多，小龍在總冠軍賽初體驗就滿滿收穫，葉君璋表示，球員都有表現出應有水準，「唯一可以修正是可能太興奮，有些時刻想要表現得更好，相信經過今天，未來會有滿大成長。」