中職／早就接獲首戰任務 徐若熙緊張到跟球一起睡

味全龍隊重生後的第一場總冠軍賽，打到延長14局靠初代狀元劉基鴻再見轟、單場雙響砲，終場以3：2氣走樂天桃猿隊，結束這場5小時17分鐘的激鬥。扛起極具意義的一戰先發任務，徐若熙坦言，收到任務時還沒有太多感覺，但越近比賽就越緊張，還跟球一起睡覺。

龍隊將首戰的衝鋒大任交給年僅23歲的少年王牌徐若熙，第5局開局就被林承飛敲安，朱育賢纏鬥9球也揮出安打，嚴宏鈞執行犧牲觸擊，徐若熙接球後傳一壘發生暴傳，留下滿壘、無人出局的巨大危機，幸有王躍霖的關鍵「拆彈」，讓徐若熙最終以74球先發4局被敲4安打、失1分，失分最小化。

看到王躍霖幫忙拆解自己留下的炸彈，徐若熙坦言當下緊張到心臟都快跳出來。評價自己此戰表現，他說感覺得到直球狀況很好，「直球是我一個很重要的武器，既然狀況好就是把他投到最好。」

可惜的是，第5局處理短打發生失誤，徐若熙說：「就怪自己當下沒把那個短打處理起來，有處理起來，不一定會失分，但也可能失分。」

龍隊首戰推出徐若熙，外界認為出牌出乎意料，徐若熙透露其實很早就收到通知，「斗六時就有跟我講，一開始覺得還好、只是第一場，但時間越來越近時覺得實在太緊張。」他笑說，這陣子緊張到一直拿出球來，持續握球、抓球的感覺，「連睡覺都睡在我旁邊。」

今天真的站上台灣大賽投手丘，徐若熙有緊張、有興奮，「站上去，太多人了，腳一直在抖，一出局後才發現台灣大賽越來越有趣，那麼多觀眾在，比賽張力大，覺得每一球都要丟到最好。」