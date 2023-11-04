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中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

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中職／神劇本！劉基鴻14局再見轟 龍隊跨24季連2場再見勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻1局下敲出兩分打點全壘打、14局敲再見轟。記者余承翰／攝影
味全龍隊劉基鴻1局下敲出兩分打點全壘打、14局敲再見轟。記者余承翰／攝影

中職總冠軍賽史上第一次「雙紅會」，首戰就殺紅眼，兩隊以2：2進入延長賽，14局下劉基鴻敲出再見陽春砲，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，在7戰4勝制系列賽先聲奪人。

首戰勝利是最終奪冠重要的風向球，先取得首勝的球隊，最終有86.7%機率奪冠。

猿隊此役由洋投威能帝先發5局被敲6安打、失2分，一開賽連6顆壞球，先保送拿莫．伊漾，劉基鴻在兩出局後開轟，龍隊以兩分砲先馳得點。

龍隊先發投手徐若熙投4局失1分，第5局留下滿壘、無人出局危機，羅華韋保送陳晨威擠回1分，王躍霖接手先讓林立打向二壘進手套，再讓成晉敲出雙殺打，關鍵「拆彈」守住2：1領先。然而龍隊的優勢終究在第7局失守，續投進入第2局的洋投伍鐸，面對首位打者林承飛被敲二壘打，朱育賢補上追平安打。

兩隊數度錯過超前機會，龍隊第7、8局都是僅一出局就攻占三壘，卻差臨門一腳，猿隊9局下推出道博格，連飆3K，誕生總冠軍賽史上第15場延長賽，也是繼2020年中信兄弟、統一獅隊第1戰後，台灣大賽再度延長決勝。

龍隊10局下依然是絕佳嗆司，郭天信、李凱威都敲安打，林智勝在萬眾矚目中代打登場，但結局是遭到三振，戰線繼續延長，此戰從下午5點打到超過晚上10點關喇叭，終於在14局下迎向終點，劉基鴻以再見陽春砲終結惡鬥，單場雙響砲、包辦龍隊所有得分。

龍隊前一次在總冠軍賽贏球為1999年11月9日，陳金茂9局下敲出再見安打；8761天後，龍隊在今天複製再見勝的贏球模式，寫下魔幻劇本。

劉基鴻 樂天桃猿 味全龍

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