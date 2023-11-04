快訊

日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神。圖截自X
歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神。圖截自X

阪神虎隊球迷等待已久的日本一無法提前入袋，歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神，在日本大賽躲過被聽牌危機，雙方打成3勝3敗平手，明天第7戰同搶關鍵第4勝，萬一和局，還有第8戰要打。

前5戰由阪神取得3勝2敗優勢，歐力士王牌山本由伸再次登板，揮別首戰5.2局狂失7分的陰霾，今天前8局投完雖被敲8支安打，但僅因1發陽春砲掉分，用球數已達126球。

9局上山本由伸繼續站上投手丘，再追加2次三振，守住最後1局，以138球完投9局，被敲9安、14次三振、失1分的成績，今年球季結束後可能旅美的他，在日本一拿下關鍵一勝。

阪神紐斯（Sheldon Neuse）在2局上的陽春砲，為球隊先馳得點；然而2局下歐力士1出局、二三壘有人時，若月健矢的適時安打得到追平分，中川圭太再補上高飛犧牲打超前比數，5局下紅林弘太郎2分砲、8局下頓宮裕真陽春砲再拉開差距。

阪神先發投手村上頌樹在日本一首戰繳出7局無失分表現，今天投5局被敲6支安打，丟掉4分，吞下敗投。

預備阪神今天封王，大阪警方動用1300名警力在道頓堀附近警戒，嚴防球迷跳河慶祝，今年阪神拿下中央聯盟優勝時，就成功將跳河人數控制在26人，不過隨著今天歐力士隊贏球，戰線延長到第7戰，明天預計將再次出動警力防備。

日本大賽賽制為先取4勝的隊伍拿下優勝，前7場比賽允許和局出現，萬一打滿7戰沒有球隊取得4勝，則繼續加賽，直到有球隊拿下4勝為止，且第8戰起取消和局制，每場都要打到分出勝負為止。

阪神虎 歐力士 山本由伸

延伸閱讀

日職／張奕帶來肩傷痊癒好消息 「已能像歐力士時期投球」

MLB／自由市場開市 搶大谷翔平、山本由伸大賽開跑

日職／阪神單局6分KO歐力士 再1勝結束38年封王乾旱期

日職／歐力士「劇場」連發仍險勝阪神 日本大賽先搶第2勝

相關新聞

日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

阪神虎隊球迷等待已久的日本一無法提前入袋，歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神，在日本大賽躲過...

中職／徐若熙4局失1分收工 王躍霖關鍵「拆彈」助一臂之力

味全龍隊重生後的第一場總冠軍賽，徐若熙扛起極具意義的一戰，先發4局、失1分，第5局多虧王躍霖關鍵「拆彈」，連續抓下3個出...

中職／龍魂穿越 張泰山、劉基鴻隔25年在11月4日初扛4棒開轟

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，「紅色大砲」劉基鴻生涯在總冠軍賽的第一個打席，就敲出兩分砲，龍隊相隔9124天再於總冠軍賽開...

中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

味全龍隊火球男徐若熙扛起總冠軍賽首戰先發，不僅寫下史上最年輕紀錄，第1局就火球連發，現場螢幕顯示最快球速來到157公里，...

中職／聽聞葉總已開示G2先發 曾總笑答：為什麼要學人家

味全龍隊首戰推出徐若熙後，第二場先發投手呼之欲出，樂天桃猿隊的出牌，總教練曾豪駒賽前受訪時回應「賽後就知道」，聽聞龍隊已...

日職／阪神虎今晚可能奪日本一 駐大阪辦事處籲旅客避開道頓堀

日本職棒正進行睽違59年的「關西對決」總冠軍賽，由於阪神虎最快可能在今天晚上封王，台北駐大阪經濟文化辦事處呼籲台灣旅客避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。