日職／山本由伸9局完投14K 歐力士逼進日本一決勝第7戰

阪神虎隊球迷等待已久的日本一無法提前入袋，歐力士隊今晚在山本由伸9局14K的壓制下，以5：1逆轉擊敗阪神，在日本大賽躲過被聽牌危機，雙方打成3勝3敗平手，明天第7戰同搶關鍵第4勝，萬一和局，還有第8戰要打。

前5戰由阪神取得3勝2敗優勢，歐力士王牌山本由伸再次登板，揮別首戰5.2局狂失7分的陰霾，今天前8局投完雖被敲8支安打，但僅因1發陽春砲掉分，用球數已達126球。

9局上山本由伸繼續站上投手丘，再追加2次三振，守住最後1局，以138球完投9局，被敲9安、14次三振、失1分的成績，今年球季結束後可能旅美的他，在日本一拿下關鍵一勝。

阪神紐斯（Sheldon Neuse）在2局上的陽春砲，為球隊先馳得點；然而2局下歐力士1出局、二三壘有人時，若月健矢的適時安打得到追平分，中川圭太再補上高飛犧牲打超前比數，5局下紅林弘太郎2分砲、8局下頓宮裕真陽春砲再拉開差距。

阪神先發投手村上頌樹在日本一首戰繳出7局無失分表現，今天投5局被敲6支安打，丟掉4分，吞下敗投。

預備阪神今天封王，大阪警方動用1300名警力在道頓堀附近警戒，嚴防球迷跳河慶祝，今年阪神拿下中央聯盟優勝時，就成功將跳河人數控制在26人，不過隨著今天歐力士隊贏球，戰線延長到第7戰，明天預計將再次出動警力防備。

日本大賽賽制為先取4勝的隊伍拿下優勝，前7場比賽允許和局出現，萬一打滿7戰沒有球隊取得4勝，則繼續加賽，直到有球隊拿下4勝為止，且第8戰起取消和局制，每場都要打到分出勝負為止。