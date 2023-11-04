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中職／徐若熙4局失1分收工 王躍霖關鍵「拆彈」助一臂之力

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙。記者余承翰／攝影

味全龍隊重生後的第一場總冠軍賽，徐若熙扛起極具意義的一戰，先發4局、失1分，第5局多虧王躍霖關鍵「拆彈」，連續抓下3個出局數，沒讓留在場上的滿壘炸彈引爆。

龍隊將首戰的衝鋒大任交給年僅23歲的少年王牌徐若熙，開賽六上六下後，第3局才被朱育賢敲出第一支安打，猿隊首度得點圈機會出現第4局，梁家榮敲出二壘打，但讓猿隊攻勢嘎然而止。

徐若熙第5局開局就被林承飛敲安，朱育賢纏鬥9球也揮出安打，嚴宏鈞執行犧牲觸擊，徐若熙接球後傳一壘發生暴傳，留下滿壘、無人出局的巨大危機，羅華韋保送陳晨威擠回猿隊第1分，龍隊再換上王躍霖面對前前東家，先讓林立打向二壘進手套，再讓成晉敲出雙殺打，守住1分領先。

王躍霖成功「拆彈」，幫助徐若熙失分最小化，最終以74球先發4局被敲4安打、失1分，送出4次三振。

徐若熙 王躍霖

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