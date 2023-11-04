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日職／大阪擬調高道頓堀水位防跳河受傷 日網友：該調低

中央社／ 東京4日綜合外電報導
阪神虎隊最快可能在今天晚間奪下總冠軍，為避免「過激」球迷跳下道頓堀川「觸底」受傷，大阪市政府預定調高水位。 美聯社
阪神虎隊最快可能在今天晚間奪下總冠軍，為避免「過激」球迷跳下道頓堀川「觸底」受傷，大阪市政府預定調高水位。 美聯社

日本職棒阪神虎隊最快可能在今天晚間奪下總冠軍，為避免「過激」球迷跳下道頓堀川「觸底」受傷，大阪市政府預定調高水位，但網友認為此舉就等於請大家來跳，應該反其道而行。

日本「讀賣電視台」報導，阪神虎已取得3勝2敗聽牌優勢，若今晚能奪下睽違38年的總冠軍，大阪府警方預料會有許多阪神虎球迷群聚大阪道頓堀等地，將動員跟9月阪神虎奪得中央聯盟冠軍同規模的約1300名警力，負責在橫跨道頓堀川的戎橋等地進行管制。

大阪市政府為避免屆時過度興奮的球迷跳入道頓堀川而「觸底」，預定調高河川水位到超過一般水準。

不過，有日本網友留言表示，不是把水位調高，而是該降低水位，「可能的話只有當天應該完全把水排空，以物理方式讓人無法跳河」。

也有持相同意見的網友說，把道頓堀川水位調高，不就等於像說「大家請來跳河」，反而應該要把河水排空，如果這樣還要跳的話「請隨意跳」。

阪神虎 日本職棒

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