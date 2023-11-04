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中職／龍魂穿越 張泰山、劉基鴻隔25年在11月4日初扛4棒開轟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
劉基鴻敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
劉基鴻敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，「紅色大砲」劉基鴻生涯在總冠軍賽的第一個打席，就敲出兩分砲，龍隊相隔9124天再於總冠軍賽開轟，也上演龍隊兩代少年四棒都在11月4日開轟的宿命場面。

味全龍、樂天桃猿隊今天展開7戰4勝制系列賽，賽場從天母棒球場展開，猿隊洋投威能帝開賽連6顆壞球，龍隊開路先鋒拿莫．伊漾先選到保送上壘，吉力吉撈．鞏冠、郭天信都遭三振後，劉基鴻讓龍隊的攻勢不成空，一棒掃出兩分砲。

劉基鴻昨天剛滿23歲，以23歲1天成為中職史上第二年輕的第4棒，而紀錄保持人為1998年11月4日的張泰山，該役以22歲4天擔任第4棒，當時也留下開轟紀錄，面對興農牛隊金砂掌敲出陽春砲，兩代龍隊強打都在總冠軍賽初擔任四棒就開轟，且都發生在11月4日。

龍隊隊史前一次在總冠軍賽開轟，已是1998年11月11日、第7戰，陳金茂面對興農牛隊洋投風情敲出兩分砲。

劉基鴻 中職 樂天桃猿

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