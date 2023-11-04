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中職／龍隊張景淯首打總冠軍賽 想起大聯盟熱身賽高張力

中央社／ 台北4日電
中華職棒2023年總冠軍賽味全龍隊帶入今年選秀第2輪選進的新秀左投張景淯，他4日受訪時坦言被帶進總冠軍賽有點小意外，畢竟一軍出賽數沒有很多，很感謝教練團的肯定。 中央社
中華職棒2023年總冠軍賽味全龍隊帶入今年選秀第2輪選進的新秀左投張景淯，他4日受訪時坦言被帶進總冠軍賽有點小意外，畢竟一軍出賽數沒有很多，很感謝教練團的肯定。 中央社

中職總冠軍賽味全龍隊帶入今年選秀第2輪選進投手張景淯，張景淯小緊張又期待，自評技術、準度、球速都進步；過去曾支援大聯盟春訓熱身賽，同樣面對高張力比賽表示自己已不同。

中華職棒總冠軍賽味全龍隊28人名單中帶入今年季中選秀第2輪選進的投手張景淯，張景淯表示，第一次中職總冠軍賽有點小緊張，但目前為止氛圍跟例行賽沒有太大的差別，大家都做一樣的準備，都是棒球比賽。

張景淯9月1日開始在一軍出賽，本季一軍總計10場後援，投8.1局失掉6分責失分，吞下1敗，拿下1次中繼成功，防禦率6.48。對被帶入總冠軍賽，張景淯坦言有點小意外，畢竟一軍出賽數沒有很多，很感謝教練團的肯定。

張景淯具有旅美小聯盟資歷，最高層級到新人聯盟，他表示，回到中職後一軍出賽感覺又是更高層級的舞台，這2個月來無論技術、心態、危機處理都更好，速度、準度也都差蠻多的。

龍隊總教練葉君璋曾表示，如果張景淯在美國時投出現在的表現，就不會回台灣打球了，給予高度的評價；張景淯自評近況不錯，心態也是好的，笑說自己目前最快球速有「149.1公里」。

中職第一個球季就要面對總冠軍賽高張力，張景淯回憶起過去2022年春訓時曾支援大聯盟春訓熱身賽，但他表示當時的自己很緊張，連1個出局數都沒抓到就被打爆退場（失掉3分），但或許現在的自己就會不同了，「每次比賽經驗都是幫助，每天都有進步一點點。」

面對樂天桃猿隊，張景淯表示，桃猿隊陣中比較熟悉的打者有澳職時期的隊友林子偉，還有高苑工商大一屆的學長廖健富。

張景淯 中職 味全龍

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