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中職／聽聞葉總已開示G2先發 曾總笑答：為什麼要學人家

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊首戰推出徐若熙後，第二場先發投手呼之欲出，應該就是對戰成績最佳的布里悍。 聯合報系資料照
味全龍隊首戰推出徐若熙後，第二場先發投手呼之欲出，應該就是對戰成績最佳的布里悍。 聯合報系資料照

味全龍隊首戰推出徐若熙後，第二場先發投手呼之欲出，樂天桃猿隊的出牌，總教練曾豪駒賽前受訪時回應「賽後就知道」，聽聞龍隊已經亮牌，笑答：「我們為什麼要學人家。」

龍隊教頭葉君璋賽前已對媒體亮牌第二戰先發投手，曾豪駒無意跟進，僅給出「三個字」的暗示。猿隊陣中並沒有不是3個字的先發投手，其實並沒有縮小可能範圍，留給大家一樣的猜測空間。

對於龍隊第2戰可能的出牌，曾總認為不難預料，「因為布里悍對我們成績是最好。」外界認為首戰徐若熙的安排出乎意料，曾豪駒則是認為，不管誰先誰後，一定都會打到，重點還是自身，「雙方都知道自己優勢，關鍵離不開自己，碰到誰，就是去設定，教練團有設定一些攻擊策略、怎麼應對投手，就看選手臨場的掌握度。」

曾豪駒 徐若熙 樂天桃猿

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