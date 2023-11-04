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中職／林智勝10度打總冠軍賽仍緊張 笑稱代表愛棒球

中央社／ 台北4日電
第10度打總冠軍賽的龍隊41歲野手林智勝（前右）表示，「有緊張、又開心、又怕自己太興奮，但一上場應該就會心情平靜一點」。 中央社
第10度打總冠軍賽的龍隊41歲野手林智勝（前右）表示，「有緊張、又開心、又怕自己太興奮，但一上場應該就會心情平靜一點」。 中央社

中職總冠軍賽今天開打，味全龍隊41歲野手林智勝第10度打總冠軍賽，他笑說10次心情都不同，現在也還是既緊張又開心，他直言有這種感覺是好事，「代表我還是愛棒球」。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）今天開打，味全龍隊與樂天桃猿隊首戰在天母棒球場交手，龍隊41歲老經驗野手林智勝效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身）、中信兄弟隊時期都打過總冠軍賽，今年是第10度參賽。

林智勝賽前受訪談起心情表示很緊張，雖然打10次了每次都還是很期待，可以打進總冠軍賽本來就不容易，「有緊張、又開心、又怕自己太興奮，但一上場應該就會心情平靜一點」。

林智勝也笑著問說，是不是自己每次上場都好像很關鍵，但他表示會緊張是好事，代表在意，在意球隊是否可以贏球，也希望可以有貢獻，「還不錯，有這種感覺代表我還是愛棒球。」

林智勝總冠軍賽經驗豐富，但龍隊睽違24年再打總冠軍賽，陣中年輕球員大多沒有經驗，被問起有沒有感受到隊友緊張，林智勝表示，昨天集合時總教練葉君璋已經有提醒很多，目前還沒有看出來隊友有忐忑不安的感覺，也希望大家能好好享受。

對於首度打總冠軍賽時的感覺，林智勝還是記憶深刻，是2006年效力La New熊隊時期（樂天桃猿隊前身），他笑說當時上場腳真的會抖，那一年球隊拿下上、下半季冠軍，也是全年度第一，很怕贏了整季、輸在總冠軍賽，整個情緒很緊繃。

林智勝表示，到這個年紀還可以打總冠軍賽很幸福，也希望陣中其他年輕球員，例行賽的表現如何都先放一邊，短期比賽要重新開始、重新調整。

林智勝 樂天桃猿 棒球

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