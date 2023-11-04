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中職／桃猿維持3連勝打線 曾總未啟用林泓育考慮近況

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
猿隊延續季後挑戰賽3連勝的氣勢，今天複製貼上先發打線。 中央社
猿隊延續季後挑戰賽3連勝的氣勢，今天複製貼上先發打線。 中央社

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，面對味全龍隊首戰出牌本土強投徐若熙樂天桃猿隊並未因此排出「打熙高手」林泓育，維持嚴宏鈞蹲捕。

猿隊延續季後挑戰賽3連勝的氣勢，今天複製貼上先發打線，先發捕手依然是嚴宏鈞，並未推出對戰徐若熙8打數敲出3支二壘打的林泓育。

曾豪駒表示，還是先以之前運作比較順的方式，「當然有看（對戰），但還是依照近況下去安排。」他也透露，此役維持外籍左投道博格在比賽後段待命的安排。

面對今晚大賽開打，曾豪駒認為雙方決勝關鍵在細節，「細節誰掌握比較好，勝率就會比較高。」開示8字真理，「專注今天，期待明天。」

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 林 立 二壘手

第二棒 成 晉 右外野

第三棒 梁家榮 三壘手

第四棒 廖建富 指定打擊

第五棒 陳俊秀 一壘手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 朱育賢 左外野

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 陳晨威 中外野

先發投手 威能帝

樂天桃猿 嚴宏鈞 徐若熙

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