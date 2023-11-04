中職／桃猿維持3連勝打線 曾總未啟用林泓育考慮近況

中職總冠軍賽上演「雙紅會」，面對味全龍隊首戰出牌本土強投徐若熙，樂天桃猿隊並未因此排出「打熙高手」林泓育，維持嚴宏鈞蹲捕。

猿隊延續季後挑戰賽3連勝的氣勢，今天複製貼上先發打線，先發捕手依然是嚴宏鈞，並未推出對戰徐若熙8打數敲出3支二壘打的林泓育。

曾豪駒表示，還是先以之前運作比較順的方式，「當然有看（對戰），但還是依照近況下去安排。」他也透露，此役維持外籍左投道博格在比賽後段待命的安排。

面對今晚大賽開打，曾豪駒認為雙方決勝關鍵在細節，「細節誰掌握比較好，勝率就會比較高。」開示8字真理，「專注今天，期待明天。」

樂天桃猿隊先發打線