中職／關鍵在抗壓 葉君璋看小龍：今天是期待

「昨天之前還在緊張。」味全龍隊總教練葉君璋觀察這批小龍，迎接今晚的總冠軍賽第一戰，心情切換成「期待」模式，葉總也點出，關鍵在於「能不能承受壓力」。

味全龍隊雖以下半季冠軍、年度勝率第一之姿，在總冠軍賽等待從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊，但以經驗來說，新生龍隊多數成員都是第2次打季後賽、第1次打總冠軍賽，猿隊最近11年打過7次總冠軍賽。

預測總冠軍賽的關鍵，葉君璋表示：「對他們來說，就是能不能夠像季後挑戰賽那樣順下去，對我們來說，因為選手比較年輕，看能不能承受壓力。」

葉總認為，面對大賽的抗壓力，會影響選手的每一步，「如果調適得好的話，就有辦法去面對。」過去幾天備戰期，葉君璋認為球員確實透露出緊張感，「今天感覺是期待。」