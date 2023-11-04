中職／徐若熙先發引2疑慮 葉總有信心：他有這樣的能力

味全龍隊在總冠軍賽首戰推出徐若熙先發，在不少人意料之外，總教練葉君璋點出外界疑慮主要有2點，一是年紀、二是手臂，但期待徐若熙藉此成長，「他有這樣的能力。」

中職過去總冠軍賽已經連續14年不見本土投手扛開幕戰，徐若熙的出現打破乾旱，也將以23歲又3天的年紀刷新冠軍賽G1最年輕先發紀錄。

「他準備好了。」葉君璋今天賽前談及徐若熙的狀況時如此說：「他自己要想辦法面對，任務交給他，就由他去完成，面對這樣的壓力，才能夠成長，無論結果順不順利，都對他有幫助，這是我們的期待。」

葉總也了解，外界對他先發抱有疑慮，「第一是他的年紀很輕，第二是手有沒有辦法（去年韌帶開刀），但我想本土投手都會想在這場先發，他也有這樣的能力。」

除了先發投手安排徐若熙，龍隊打線也大致排定，與例行賽尾聲相似，第一棒拿莫．伊漾、第二棒吉力吉撈．鞏冠、第三棒郭天信、第四棒劉基鴻、第五棒李凱威、第六棒林孝程、第七棒蔣少宏、第八棒張政禹、第九棒冉承霖。