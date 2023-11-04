日職／張奕帶來肩傷痊癒好消息 「已能像歐力士時期投球」

前西武旅日好手張奕本季表現不佳，整年只在一軍出賽5場，日前被西武獅宣告戰力外，他也立即表示會參加今年的測試賽延續生涯，今天則在社群PO出投球影片，表示肩膀傷勢已完全無礙，已經恢復在歐力士時期的感覺。

張奕在社群設PO出影片帶來好消息，自己的肩傷已完全痊癒，「決定參加測試賽後，繼續進行肩膀的醫療檢查和訓練，狀態變得非常好，100%恢復到完全的狀態。 自己的感覺，可以像歐力士猛牛時代那樣投球。 揮動肩膀，用力釋放也不會疼痛，真的很開心。希望您一定要看影片。」

此外張奕也不忘感謝這段時間湧入他社群留言的球迷，不管好的、壞的他都會虛心接受，未來只會繼續努力。他更提及不會向西武獅球迷使用「回顧」這個詞，因為在測試賽時西武全隊上下都給予他大力協助，幫了自己大忙，謝謝西武獅在這段時間接住他，未來還請大家多多支持。

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