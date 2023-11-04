日職／張奕帶來肩傷痊癒好消息 「已能像歐力士時期投球」
前西武旅日好手張奕本季表現不佳，整年只在一軍出賽5場，日前被西武獅宣告戰力外，他也立即表示會參加今年的測試賽延續生涯，今天則在社群PO出投球影片，表示肩膀傷勢已完全無礙，已經恢復在歐力士時期的感覺。
張奕在社群設PO出影片帶來好消息，自己的肩傷已完全痊癒，「決定參加測試賽後，繼續進行肩膀的醫療檢查和訓練，狀態變得非常好，100%恢復到完全的狀態。 自己的感覺，可以像歐力士猛牛時代那樣投球。 揮動肩膀，用力釋放也不會疼痛，真的很開心。希望您一定要看影片。」
此外張奕也不忘感謝這段時間湧入他社群留言的球迷，不管好的、壞的他都會虛心接受，未來只會繼續努力。他更提及不會向西武獅球迷使用「回顧」這個詞，因為在測試賽時西武全隊上下都給予他大力協助，幫了自己大忙，謝謝西武獅在這段時間接住他，未來還請大家多多支持。
張奕粉專全文
非常感謝這陣子留言的朋友們和粉絲們。 不管在Instagram、Facebook及Twitter也有傳送鼓勵我的粉絲朋友們，感到非常高興。 另一方面，也有令人失望的嚴厲的話。 我會好好接受粉絲朋友們的建議，不忘感謝，繼續努力。
我不想對西武獅球迷使用“回顧”這個詞。 實際上，在接受測試賽之後，收到了很多來自西武獅隊選手和工作人員的鼓勵的話語，在忙碌的時候陪伴我練習，真的幫了我大忙。 一心一意的努力，感謝西武獅迎接了我，今後也會繼續挑戰。
這次的近況報告是令人高興的報告。決定參加測試賽後，繼續進行肩膀的醫療檢查和訓練，狀態變得非常好，100%恢復到完全的狀態。 自己的感覺，可以像歐力士猛牛時代那樣投球。 揮動肩膀，用力釋放也不會疼痛，真的很開心。 希望您一定要看影片。
意識到測試賽不是終點，而是在之後的賽季中可以活躍，身心都朝著測試賽順利完成。 剩下的2周時間，我會努力發揮好的表現。 請大家多多支持我！
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