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中職／黃偉晟總冠軍賽等待出鞘 上次登板已是2015

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊黃偉晟。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊黃偉晟。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊經歷季後挑戰賽洗禮，接著迎接台灣大賽與味全龍隊的對決，陣中有7人還未在今年季後賽上場，黃偉晟是其中之一，他前一次總冠軍賽登板也已經是2015年，要繼續扮演壓制對手氣勢的角色。

猿隊在挑戰賽以3連勝擊敗統一獅隊，投手賴鴻誠、朱俊祥、陳禹勳、黃偉晟未上場，野手則有林泓育、宋嘉翔、馬傑森、郭永維未亮相，陳禹勳未進入總冠軍賽的28人名單，還剩7人有機會終結孤單。

黃偉晟曾幫助球隊2度奪冠，2014、2015年各3場都是後援，總計7.1局沒有掉分，防禦率仍是完美的零，只不過距離前次冠軍賽體驗已久，黃偉晟認為，場上狀況瞬息萬變，尤其牛棚是短局數，過往成績很難作為參考，「能做的就是心態保持一致，當作例行賽去投。」

黃偉晟生涯對戰龍隊23.1僅掉3分（2分責失），對戰防禦率0.77，若限定今年，也有著12.1局、防禦率1.46的不錯表現，黃偉晟表示：「他們是一支年輕球隊，對棒球有熱情，我們相對沒那麼多衝勁，但是能夠冷靜面對比賽。」

黃偉晟也指出，若讓龍隊打出氣勢，會是一支難纏的球隊，「我們作為牛棚投手，能做的就是減少失分、不要讓對手上壘，把這些做好，他們自然不會有太多機會。」

黃偉晟 牛棚 挑戰賽

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