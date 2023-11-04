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中職／台灣大賽首勝86.67%封王 4次逆轉葉總參與2次

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽將在今晚開打，樂天桃猿隊與味全龍隊是史上首見的新鮮組合，歷史上搶下首戰的球隊有86.67%最終封王。 聯合報系資料照
中華職棒總冠軍賽將在今晚開打，樂天桃猿隊與味全龍隊是史上首見的新鮮組合，歷史上搶下首戰的球隊有86.67%最終封王。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽將在今晚開打，樂天桃猿隊與味全龍隊是史上首見的新鮮組合，開幕戰分別推出威能帝、徐若熙先發搶勝，拿下首戰有多重要？過去取得1勝0敗的球隊，有86.67%最終封王。

猿隊大賽經驗豐富，這是隊史第11次闖進總冠軍賽，要力拚第8冠；龍隊前一次奪冠是1999年，隨後球隊解散，至2019年才宣告回歸，今年新生龍隊再次打進總冠軍賽，要力拚隊史第5冠，也是相隔24年的冠軍。

開幕戰猿隊壓出陣中最好投手威能帝，龍隊則打出本土王牌徐若熙，總冠軍賽歷史上搶下第1勝的30支球隊，有26隊帶走最終榮耀獎盃。

能夠逆轉劣勢的機會僅13.33%，4支隊伍分別是1991年統一、1997年味全、2008年統一、2016年義大，有趣的是，今年龍隊教頭葉君璋參與過2次，1997年是球員身分效力味全，2016年則職掌義大兵符。

猿隊隊史過去10次打總冠軍賽，7次搶下首勝全都順利封王，另外3次丟掉首場後都無力逆轉；龍隊過去6次總冠軍賽有4次拿下首勝，但其中1991年被統一翻盤，其他3次都奪冠，另外2次在0勝1敗情況下，也成功逆轉1次。

徐若熙 樂天桃猿 味全龍

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