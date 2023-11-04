中職／龍猿鬥轉移距離史上最短 想再突破寄望雙北2球場加入戰局

中華職棒總冠軍賽決戰北境，戰場分布於天母、桃園棒球場，不管戰線打到哪一戰，確定都會寫下一項另類新紀錄，成為史上移動距離最短的台灣大賽。

樂天桃猿隊從季後挑戰賽出線，前進總冠軍賽與味全龍隊爭霸，龍隊5場主場都挑選天母，猿隊則是2場都在桃園，今天起展開7戰4勝制系列賽。

不考慮球隊實際移動狀況，例如猿隊到天母出賽仍會當日返回桃園，僅計算逐場次球場之間的變動，早期全台跑透透的總冠軍賽程動輒移動破800公里，原本的最短移動距離為2007年統一獅與La New熊隊打滿7場，前兩戰在澄清湖，中間3場在台南，最後兩戰再回到澄清湖，路徑為澄清湖至台南再至澄清湖，直線移動距離約80公里，實際車行距離則是98公里。

今年若4戰結束，天母與桃園球場之間的直線距離35.65公里、實際移動距離42公里，即便戰線拉長到第5戰回到天母，直線距離71.3公里、實際移動距離84公里，都將是史上最短。

想出現比今年移動距離更短的總冠軍賽，跨縣市以桃園與新莊球場之間直線距離25.5公里、實際移動距離33公里，近於桃園與天母，也可寄望全程都在雙北的系列賽，新莊、天母以及即將啟用的台北大巨蛋3座場館，任兩地之間的直線距離都落在8到12公里之間。