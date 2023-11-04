快訊

四肢癱軟、放聲尖叫...集體「起乩」影片曝光 女子官將首團回應

慘！高雄轎車路口衝撞停等紅燈機車7傷 1男騎士遭夾死

李善均驗毒結果出爐「呈陰性」將接受二次傳喚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍猿鬥轉移距離史上最短 想再突破寄望雙北2球場加入戰局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍、樂天桃猿隊決戰北境，今天起展開總冠軍賽交鋒，戰場分布於天母、桃園棒球場。本報資料照片
味全龍、樂天桃猿隊決戰北境，今天起展開總冠軍賽交鋒，戰場分布於天母、桃園棒球場。本報資料照片

中華職棒總冠軍賽決戰北境，戰場分布於天母、桃園棒球場，不管戰線打到哪一戰，確定都會寫下一項另類新紀錄，成為史上移動距離最短的台灣大賽。

樂天桃猿隊從季後挑戰賽出線，前進總冠軍賽與味全龍隊爭霸，龍隊5場主場都挑選天母，猿隊則是2場都在桃園，今天起展開7戰4勝制系列賽。

不考慮球隊實際移動狀況，例如猿隊到天母出賽仍會當日返回桃園，僅計算逐場次球場之間的變動，早期全台跑透透的總冠軍賽程動輒移動破800公里，原本的最短移動距離為2007年統一獅與La New熊隊打滿7場，前兩戰在澄清湖，中間3場在台南，最後兩戰再回到澄清湖，路徑為澄清湖至台南再至澄清湖，直線移動距離約80公里，實際車行距離則是98公里。

今年若4戰結束，天母與桃園球場之間的直線距離35.65公里、實際移動距離42公里，即便戰線拉長到第5戰回到天母，直線距離71.3公里、實際移動距離84公里，都將是史上最短。

想出現比今年移動距離更短的總冠軍賽，跨縣市以桃園與新莊球場之間直線距離25.5公里、實際移動距離33公里，近於桃園與天母，也可寄望全程都在雙北的系列賽，新莊、天母以及即將啟用的台北大巨蛋3座場館，任兩地之間的直線距離都落在8到12公里之間。

樂天桃猿 統一獅 味全龍

延伸閱讀

下周一桃園以北轉濕涼 立冬東北季風減弱再迎好天氣

鬧中取靜 桃園市區繪畫創作、喝咖啡甜點工作室超放鬆

桃議員批無兒童、市立醫院 市府：先爭取更多醫療資源

把握這兩天！桃園約會景點光雕橋 6日封閉整修至年底

相關新聞

中職／味全龍暌違24年爭冠 徐若熙首戰先發登板即是歷史

味全龍隊暌違24年踏上總冠軍賽舞台，今天的首戰先發任務交付徐若熙，登板瞬間就是歷史，成為台灣大賽史上首戰最年輕先發投手，...

中職／前桃猿左投重返美職 美媒憶及他差點締造的1項第一

2020年效力樂天桃猿隊的左投卡本特（Ryan Carpenter），投回美職體系，10月底與教士隊簽下小聯盟合約，美國...

龍猿鬥戰場轉移距離史上最短 想再突破寄望雙北2球場

中華職棒總冠軍賽決戰北境，戰場分布於天母、桃園棒球場，不管戰線打到哪一戰，確定都會寫下一項另類新紀錄，成為史上移動距離最...

棒球／亞錦賽教練團確定 24人名單近期公布

亞洲棒球錦標賽將於12月在台灣開打，先前就確定總教練由郭李建夫擔任，也確定其餘教練團名單，教練周宗志除入冬盟教練團，也任...

梅花旗／陽益政先發5局無失分好投 台體大晉4強

梅花旗大學棒球錦標賽4強出爐，去年完成2連霸的台灣體大今天與遠東科大交手，台體大投手陽益政先發5局無失分，率隊以13比0...

日職／宋家豪返台 「今年是特殊的一年」

效命於日本職棒樂天金鷲隊的宋家豪，於今天搭機返抵台灣休息，他透過球團表示，「今年對我來說是特殊的一年，達成了一個美好的里程碑，雖球隊未能打進季後賽，但我仍感謝大家的支持。」 宋家豪在樂天待了8個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。