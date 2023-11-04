中職／前桃猿左投重返美職 美媒憶及他差點締造的1項第一

2020年效力樂天桃猿隊的左投卡本特（Ryan Carpenter），投回美職體系，10月底與教士隊簽下小聯盟合約，美國媒體報導中提到他的近年資歷，也意外帶出那一年在疫情中成為世界棒壇焦點的中華職棒。

卡本特2020年為猿隊出賽26場（25場先發），取得10勝7敗、防禦率4.00，2021、22年則在南韓職棒韓華鷹隊，但季中就因傷遭到釋出，今年並未在任何職棒戰場有出賽成績。

卡本特在10月31日已與教士簽下小聯盟合約，分發3A艾爾帕索吉娃娃隊（El Paso Chihuahuas），他過去曾在老虎隊升上大聯盟，前一次在大聯盟出賽已是2019年7月16日，對印地安人隊（現為守護者隊）先發3局失7分，今天當地新聞網站Ｍlive也報導了他的簽約消息。

文中對於卡本特的近年遊歷提到，「2020年球季，當世界體壇因新冠疫情停擺時，台灣棒球意外一枝獨秀，卡本特原本有機會在中職閉門賽事中投出球季第一球，但比賽因雨延賽，而他在那一季最終成為中職最好的投手之一，為自己爭取到隔年前進更強的韓職職棒的工作機會。」報導中再次將中華職棒誤植為「China Professional Baseball League」。