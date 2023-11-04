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中職／暌違24年 味全龍爭冠 徐若熙今首戰先發

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
味全龍隊在中職總冠軍賽首戰，推出本土強投徐若熙先發。本報資料照片
味全龍隊在中職總冠軍賽首戰，推出本土強投徐若熙先發。本報資料照片

味全龍隊暌違24年踏上總冠軍賽舞台，今天的首戰先發任務交付徐若熙，登板瞬間就是歷史，成為台灣大賽史上首戰最年輕先發投手，迎戰從季後挑戰賽打上來的樂天桃猿隊。

首戰勝利是最終奪冠重要風向球，根據歷史戰況，先取得首戰勝利球隊，奪冠機率有86.7%，「開門紅」對兩隊是勢在必得的任務。

龍隊陣中握有洋投雙王牌，鋼龍是勝投、三振雙冠王，布里悍則是防禦率王，首戰由誰先發都合理，然而下午亮牌確認是徐若熙，讓外界大吃一驚。

「確實有些考量。」龍隊總教練葉君璋指出，徐若熙的對戰數據是還不錯，但做此調度，主要還是著眼選手年紀、系列賽走向，在徐若熙的使用上有些想法，「後來覺得，這樣對我們比較適合。」鋼龍則是因為已有一個月沒有出賽，希望讓他先感受比賽氣氛再登板。

中職前一次由本土投手扛起首戰，已是2009年兄弟象隊廖于誠，龍隊出奇招之下，徐若熙的登板寫下14年未見奇景，而他11月1日剛滿23歲，也一舉成為總冠軍賽史上首戰最年輕先發投手，改寫吳偲佑24歲又150天的紀錄。

猿隊延續挑戰賽由威能帝打頭陣，台灣大賽繼續將首戰交給他。迎接大賽當前，威能帝說：「對我來說是刻骨銘心，非常激動，但還是要做好該做的。總冠軍賽跟例行賽沒有不同，都是打棒球、9局的比賽，重點是要學習享受棒球。」

系列賽前兩戰於天母棒球場開打，確定都將開出滿場票房，天母史上第3、4場台灣大賽，延續破萬場面。

天母 奇景 舞台

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