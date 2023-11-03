棒球／亞錦賽教練團確定 24人名單近期公布

亞洲棒球錦標賽將於12月在台灣開打，先前就確定總教練由郭李建夫擔任，也確定其餘教練團名單，教練周宗志除入冬盟教練團，也任亞錦賽投手教練，預計近期公布24人培訓名單。

亞洲棒球錦標賽預計12月3日在台灣開打，開幕戰、分組預賽其中一組、複決賽場地有望在台北大巨蛋舉行，另外台中洲際棒球場、新莊棒球場都是比賽預定場地。

亞錦賽台灣代表隊由開南大學棒球隊總教練郭李建夫掌兵符，郭李建夫2014年曾率台灣隊在U21世界盃棒球賽奪冠，也曾任2015、2017年亞錦賽總教練，今年再度率隊打亞錦賽，力拚連霸。

曾任青棒名校穀保家商棒球隊總教練、現任新北禾聯成棒隊總教練周宗志，青棒國家隊執教資歷也很豐富，曾於2019年U18世界盃棒球賽率台灣隊奪冠，去年再度掌兵符率隊打U18世界盃、拿下亞軍，先前公布的2023年冬季聯盟台灣培訓隊名單，周宗志為投手教練，同樣也有入亞錦教練團。

亞錦賽台灣代表隊打擊教練為台體大棒球隊總教練林宗毅，守備教練為合作金庫棒球隊教練洪煒杰，管理兼牛棚教練為開南大學棒球隊教練余浩奕。

亞錦賽24人名單預計下週公布，預期中職球員將占一定比例，亞錦賽培訓隊也將於11月18日大巨蛋測試賽亮相，將與U23世界盃棒球賽培訓隊交手。