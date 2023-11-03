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梅花旗／陽益政先發5局無失分好投 台體大晉4強
梅花旗大學棒球錦標賽4強出爐，去年完成2連霸的台灣體大今天與遠東科大交手，台體大投手陽益政先發5局無失分，率隊以13比0，6局奪勝，4強賽將與台東大學交手，力拚冠軍戰門票。
112年梅花旗大學棒球錦標賽10月27日在宜蘭羅東棒球場開打，台東大學昨天以11比9擊敗南華大學、確定晉級4強，今天台灣體大與遠東科大交手，台體大派出今年剛升上大一的投手陽益政先發。
陽益政1局下2人出局後有被敲出安打，但力守不失分，從1局下最後一個出局數算起，連抓13個出局數，完成投球任務；今天總計用49球投5局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，好投壓制奪下勝投。
台體大打線發揮，開賽就有攻勢，1局上洪敏泰率先敲出安打、盜上二壘，再靠著保送、內野安打攻占滿壘，1人出局後再敲出內野安打、造成對手守備失誤，一口氣跑回2分，游凱杰三壘打，一棒送回2分，再靠著滾地球跑回單局第5分。
台體大3局上抓準對方投手群控球出狀況，靠著安打、觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，2人出局後再連選到2次四壞保送擠回2分。
台體大6局上再起攻勢，靠著單局4安、2保送，對方守備失誤以及暴投，一口氣打了10人次，攻下6分、順利拿下比賽勝利。
台體大上屆梅花旗冠軍戰擊敗開南大學、完成2連霸，今年挑戰3連霸，明天4強賽將先與台東大學交手，勝隊晉級冠軍戰。
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