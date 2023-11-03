日職／宋家豪返台 「今年是特殊的一年」

效命於日本職棒樂天金鷲隊的宋家豪，於今天搭機返抵台灣休息，他透過球團表示，「今年對我來說是特殊的一年，達成了一個美好的里程碑，雖球隊未能打進季後賽，但我仍感謝大家的支持。」

宋家豪在樂天待了8個球季，今年共出賽49場，2勝1敗16中繼成功，防禦率2.89，而在9月16日完成個人百中繼里程碑，成為台灣旅日投手首位。

宋家豪今年代表中華隊參加經典賽，分別在對抗義大利及荷蘭的比賽中，拿下救援成功。