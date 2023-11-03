中職／首戰交給徐若熙很早就決定 葉總著眼大局

迎接重返中職後的首場台灣大賽，味全龍隊總教練葉君璋上午受訪時開示「三個字」，下午亮牌仍讓各界大吃一驚，葉總坦言是很早之前就已經決定，選擇徐若熙，是考慮到整個系列賽的布局，認為徐若熙放在首戰最合適。

龍隊握有洋投雙王牌，外界認為首戰非布里悍就是鋼龍，結果答案出乎意料，徐若熙扛起第一戰，以龍隊重返台灣大賽首戰交付土投來看，頗具意義，但葉總說：「沒考慮到這個，我也是看新聞才知道（隔14年土投扛首戰）。」

葉君璋指出，布里悍、鋼龍、徐若熙狀況都不錯，但鋼龍比較久沒有出賽，希望讓他先感受一下氣氛，再讓他出賽。

至於首戰推出徐若熙，他說：「確實有些考量」。葉總指出，徐若熙的對戰數據是還不錯，但做此調度，主要是考慮到選手年紀、系列賽走向，在徐若熙的使用上有些考量，「後來覺得，考慮到系列賽整個狀況，這樣對我們比較適合。」

徐若熙的投球量，若局數無法拉長，外界擔心可能造成首戰就大幅消耗牛棚，但葉總直言，不管哪位先發投手，都可能碰到這個狀況，並不會特別擔心徐若熙。