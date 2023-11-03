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中職／龍隊首戰打本土王牌徐若熙 曾總不意外：大概知道

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
總冠軍賽首戰出乎預料打出本土王牌徐若熙，猿隊曾總卻說不意外。 聯合報系資料照
總冠軍賽首戰出乎預料打出本土王牌徐若熙，猿隊曾總卻說不意外。 聯合報系資料照

味全龍隊手握2張洋投王牌，總冠軍賽首戰打出本土王牌徐若熙，令外界有些意外，對手樂天桃猿隊總教練曾豪駒卻說：「不意外，大概知道對方的想法。」

龍隊投手「雙冠王」鋼龍、防禦率王布里悍都非首戰人選，而是推出徐若熙，曾豪駒表示，對於對方能夠先發的投手，球隊這邊都有研究，今天也會開會設定明天的攻擊策略，「還有時間，希望球員心態上簡單一點就好。」

徐若熙因去年手肘開刀，今年到球季尾聲才歸隊，出賽5場、4場先發，防禦率1.17，其中對戰猿隊2場有1場先發，拿下1勝，防禦率1.13、被上壘率0.25，生涯對戰更具有26局、防禦率1.73、被上壘率0.69的優勢。

曾豪駒表示，球隊過去對戰徐若熙次數不多，相對陌生，「他的球威具有壓制力，變化球也投得不錯，過去是他佔上風，就看短期盃賽如何去因應。」

知道對手先出本土王牌，曾豪駒並不意外，「任何先發投手都有可能，他們人手充足。」甚至首戰可能還有伍鐸在後面待命，曾總也說：「那是一定的。」

雖然曾總並未透露心中的「對方想法」為何，不過照總冠軍賽賽程來看，鋼龍、布里悍若壓在第2、第3戰，還可以「投1休4」在可能的第5戰、第7戰登板。

猿隊陣中對戰徐若熙打得最有心得的是林泓育，生涯對戰打擊率3成75，不過季後挑戰賽林泓育都在板凳待命，總冠軍賽是否可能調整角色？曾豪駒說：「會想一下。」

徐若熙 曾豪駒 鋼龍

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