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中職／猿隊台灣大賽首戰壓最好投手威能帝 耐投是武器

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊威能帝。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊威能帝。記者蘇志畬／攝影

總冠軍賽第1戰的先發任務，樂天桃猿隊依舊交給「最好的投手」威能帝，來台2個多月就扛起重責，威能帝坦言：「非常激動。」耐投的能力是他在季後賽的一大武器。

今年曾效力於釀酒人隊3A的威能帝，在8月21日抵達台灣，9月2日迎來一軍首戰，整季8場出賽拿下4勝1敗、防禦率2.09，是猿隊今年下半季最穩定的投手。

更猛的一點，威能帝這8場出賽有5場用球數破百，總共投了818球，只花8場出賽就投滿800球，在中職歷年投手中與多人並列第二，第一名是前兄弟象隊投手尼洛，只用6場出賽就投滿800球。

威能帝在季後挑戰賽也展現耐投能力，首戰面對統一獅隊投滿8局用了113球，威能帝表示：「無論球季中、球季前，都為了能夠投長局數做準備，像是拉長傳球距離等等，但是沒有特別針對耐投去準備。」

經歷季後挑戰賽的洗禮，威能帝趁總冠軍賽前休兵進行微調，不希望因熟悉度被對手掌握，身體的狀態也調整得不錯，「龍隊1到9棒都是威脅，能進入台灣大賽代表他們有優勢。」

第一次來台灣就隨隊打進總冠軍賽，威能帝表示：「對我來說是刻骨銘心，非常激動，但還是要做好該做的。總冠軍賽跟例行賽沒有不同，都是打棒球、9局的比賽，重點是要學習享受棒球。」

挑戰賽 棒球 樂天桃猿

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