黑豹旗／林煜清加入平鎮教練團協助調整 投手群表現更穩定

黑豹旗青棒賽平鎮高中教練團納入退役職棒球星林煜清協助投手調整，總教練吳柏宏明顯感受到投手群更穩定；平鎮今天與興大附農交手，先發投手邱立璿7局無責失分，率隊以6比1摘勝。

黑豹旗全國高中棒球大賽64強平鎮高中今天與興大附農交手，平鎮派出高二投手邱立璿先發，邱立璿僅在3局下稍微有狀況，單局被敲出3支安打，加上隊友守備失誤失掉1分。

邱立璿今天總計用76球完投7局，被敲出5支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，最快球速144公里，好投壓制拿下勝投。

平鎮3局上靠著許庭綸二壘打、柯敬賢選到保送，徐紹予安打，加上興大附農守備失誤，一口氣攻下2分，4局上抓準興大投手群控球有狀況，平鎮滿壘選到保送擠回1分。

平鎮6局上再起攻勢，黃天賜率先敲出安打，1人出局後，曾聖安敲出直擊全壘打牆的深遠三壘打送回1分，再靠著高飛犧牲打跑回第5分，平鎮7局上再用安打、盜壘、暴投、高飛犧牲打跑回第6分。

平鎮教練團中有熟面孔，是中職退役投手林煜清，平鎮總教練吳柏宏受訪表示，林煜清7月1日到球隊報到，目前球隊教練團的分工，林煜清主導技術訓練，跟教練羅健銘搭配，兩人都是能力不錯的投手教練，比賽戰術投手調度以羅健銘為主。

吳柏宏表示，明顯感受到投手群的控球能力、均速都有提升，好球率、無謂的保送也有減少，也期待短期內可以看到更好的效果。

至於邱立璿今天表現，吳柏宏表示，邱立璿的身體素質上有變得比較好，但速度有點卡關，目前最快球速144公里，均速約在140、141公里左右，邱立璿也希望均速可以再更提升。

平鎮曾聖安力量佳 「摸到球」就有三壘打

黑豹旗青棒賽平鎮高中外野手曾聖安高三長打能力展現，今天與興大附農交手敲出直擊全壘打牆的三壘打，他笑說是「摸到」；總教練吳柏宏稱讚曾聖安本來就有長打能力，差在節奏掌握。

黑豹旗全國高中棒球大賽64強賽平鎮高中今天與興大附農交手，平鎮高中高三外野手曾聖安單場3打數敲出1支三壘打，另外選到1次四壞保送、吞下2次三振，貢獻1分打點，平鎮終場以6比1搶勝。

平鎮總教練吳柏宏表示，曾聖安本來就有長打能力，但打擊節奏抓得沒有很好，所以有時候無法釋放力量，今天這支三壘打，剛好有抓到節奏、力量才能釋放。

平鎮今天拿下勝利，但吳柏宏表示，陣中幾名左打，包括曾聖安、柯敬賢、全紹凱都是具有力量優勢的打者，以今天的打擊發揮來看應該還可以更好，比賽過程中投手不可能只投好球，打者需要再更動腦袋攻擊。

曾聖安在8月金龍盃曾單日敲出3轟，他表示金龍盃應該有5轟，但高中生涯全壘打數應該沒有超過8轟，明顯感受到升上高三後力量成長蠻多的，但有時候因為重訓做太多，比賽過程中反而沒辦法自在運用身體、釋放力量。

被問起今天直擊全壘打牆的三壘打，他笑說：「沒有很扎實，就是摸到球而已」，但節奏掌握蠻好的；曾聖安雖然力量不錯，但他卻認為自己的優點是腳程速度。

曾聖安曾是亞洲少棒賽國手，平鎮陣中有許多今年U18世界盃棒球賽代表隊成員，被問起明年拚青棒國手會不會是目標，他笑說沒有特別想，「把自己做好就好」。