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中職／台灣大賽G1隔14年再現土投先發 徐若熙改寫最年輕紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
總冠軍賽第一戰，味全龍出乎外界預期隊則推派徐若熙應戰。 聯合報系資料照
總冠軍賽第一戰，味全龍出乎外界預期隊則推派徐若熙應戰。 聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽將在明天開打，兩隊今天公布先發投手，樂天桃猿隊壓出威能帝，味全龍隊則推派徐若熙應戰，也是總冠軍賽相隔14年再次出現本土投手扛首戰。

中職近年洋投當道，上一次總冠軍賽首戰交給本土投手已經是2009年的兄弟象隊廖于誠，雙方都派出本土投手更要追溯到2006年統一獅隊潘威倫對決LaNew熊隊吳偲佑，且史上僅有2次第一戰雙土投對決，另1次是1991年統一獅隊杜福明對味全龍隊黃平洋。

龍隊沒有推出今年投手「雙冠王」鋼龍、防禦率王布里悍，而是選擇讓本土投手徐若熙先發，他在今年球季出賽5場、4場先發，防禦率1.17。

徐若熙明天登板後，也將以23歲又3天的年紀，成為總冠軍賽史上首戰最年輕先發投手，改寫吳偲佑24歲又150天的紀錄。

總冠軍賽G1樂天桃猿隊推出洋投威能帝先發。 聯合報系資料照
總冠軍賽G1樂天桃猿隊推出洋投威能帝先發。 聯合報系資料照

威能帝今年下半季加盟猿隊，8場出賽拿下4勝1敗、防禦率2.09，對戰龍隊3場先發取得1勝1敗，防禦率2.37，被上壘率僅0.95，加上季後挑戰賽首戰對統一獅隊繳出8局失2分的好投，自然是猿隊總冠軍賽首戰先發不二人選。

統一獅 徐若熙 味全龍

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