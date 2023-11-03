中職／林政華賽季收穫多 更清楚自己角色和定位

中職樂天桃猿隊22歲野手林政華今年球季收穫多，有較多一軍出賽機會，也首度體驗季後賽，他不再像之前盲目，更清楚定位和角色；中職季後賽初體驗直言：「大家眼神都不同了。」

22歲野手林政華是桃猿隊2020年選秀第4輪選進的球員，去年首度一軍亮相，但整季只有4場出賽紀錄，今年獲得比較多一軍出賽機會，整季一軍出賽56場，敲出24支安打，打擊率2成50，也被帶入季後挑戰賽和總冠軍賽名單。

林政華中職生涯挑戰賽首度亮相守備卻出現失誤，他今天受訪表示，季後挑戰賽開打後，一開始都是維持輕鬆、享受的心情，到真的漏掉那一顆球後才開始緊張，整個氣氛和張力都往上拉，腦袋瞬間空白。

林政華表示，退場後學長有鼓勵，要他不要想太多，比賽還在進行中，後面也還有賽事沒有完成，要他更專注在守備上。

林政華挑戰賽2場出賽都是替補上場，也被放進總冠軍賽名單，他表示目前心情上沒有太大不同，挑戰賽有感受到大家專注度比例行賽更好，明顯感受到眼神都不同了，期待總冠軍賽如果有上場機會，百分百做到最好，「更專注、更有熱情、更有態度完成每個play。」

林政華也直言今年球季很不一樣，有很多收穫，但這只是個開始，有找到目前這階段自己的角色定位，不會在像之前那樣很盲目，更知道該做什麼、球團需要什麼、自己可以做出什麼貢獻。