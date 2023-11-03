中職／捨霍爾選豪勁有理由 曾總談道博格定位露微笑

樂天桃猿隊總冠軍賽名單與季後挑戰賽幾乎「複製貼上」，3名洋投名額依舊給了威能帝、道博格、豪勁，捨棄霍爾的關鍵還是在近況掌握度，談到道博格定位，總教練曾豪駒露出一抹微笑，「先發、後援都有可能。」

威能帝、道博格在季後挑戰賽一先發、一後援，都有好表現，豪勁在第3戰上場後援1局，最終仍選擇留下豪勁，曾總今天解釋：「霍爾、豪勁對戰味全都有不錯成績，不過兩個系列賽觀察下來，豪勁對於比賽專注度以及投入，還是讓教練更好掌握。」

豪勁今年例行賽對龍隊後援11場，11.1局投出12次三振，防禦率僅1.59，拿下拿下2勝、3救援；霍爾對戰龍隊則是2場先發共11.1局投出14次三振，防禦率2.38，戰績0勝1敗。

總冠軍賽將在明天開打，預計今天公布首戰先發投手，曾豪駒表示：「就是排出最好的投手，都已經安排好，就看比賽打起來如何。」

道博格在季後挑戰賽2場出賽都是擔任牛棚，總計3局無失分，進入總冠軍賽一般認為角色不變，不過曾豪駒今天並未把話說死，道博格在先發、後援間都保留彈性。

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