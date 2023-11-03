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中職／猿隊準備面對「快龍」 曾總：投捕都會注意

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影

決戰北境之巔，中華職棒總冠軍戰今年由兩支北部球隊交手，對上本季跑出80次盜壘成功的味全龍隊，樂天桃猿隊準備好面對速度戰，總教練曾豪駒說：「投捕都會注意，就看比賽呈現如何。」

今年整季盜壘次數最多的是富邦悍將隊的114次，龍隊盜壘成功數排聯盟第二；另一方面猿隊56次盜壘是5隊最少，而被盜壘成功95次更是5隊最高，其中面對龍隊被盜壘20次、阻殺8次，阻殺率0.286已是相對最好。

龍隊總冠軍賽有可能發動速度戰，曾總對此有心理準備，「大家都知道他們是最會盜壘的球隊，投捕手都會注意，就看到時臨場反應。」

今年在季後挑戰賽扛起第1戰先發的投手威能帝則表示，龍隊球員速度很快，但不是1到9棒都是快腿，「會針對腳程快的選手，多多注意。」

曾豪駒接掌兵符以來仍在追求個人首冠也是樂天球團史首冠，這次面對龍隊，他說：「每個環節都很關鍵，投、打、守都是，誰的細節掌握得更好，誰就能獲得勝利。」

今年季中選秀返鄉的前大聯盟球員林子偉，在季後挑戰賽以後段上場為主，進入總冠軍賽定位在工具人，曾總表示：「內野外野，有需要就會上。」林子偉是否有機會在關鍵時刻跳出來？曾豪駒說：「不只是他，有上場的球員都有機會，希望大家展現出最好的一面，打出團隊戰，每個人都全力以赴。」

曾豪駒 樂天桃猿 林子偉

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