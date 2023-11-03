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中職／總冠軍賽前7組兄弟同場全野手 王躍霖、王維中有望寫新猷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍有投手兄弟檔王維中(左)與王躍霖(右)。 聯合報系資料照
味全龍有投手兄弟檔王維中(左)與王躍霖(右)。 聯合報系資料照

人生第一次兄弟同隊的第一年，就能一起打總冠軍賽，王躍霖笑答：「真的完完全全想不到」，兩人若能同場登板，將寫下台灣大賽史上首見的紀錄。

總冠軍賽史上，過去共有7對親兄弟檔曾同場出賽，其中5組是同隊，包括陳瑞昌／陳瑞振、陳連宏／陳金鋒、陳致遠／陳致鵬、曾揚志／曾揚岳、郭修延／郭永維、陳重羽／陳重廷、岳東華／岳政華，但奇妙的是，清一色都是野手。

王躍霖今年與王維中共組味全龍隊勝利組牛棚，同場出賽的機率相當高，一旦雙雙登板，將寫下史上首見的紀錄，成為第一對在總冠軍賽同場登板的兄弟檔投手。

「應該有機會吧！」王躍霖表示，自己對於這項有機會出現的紀錄並沒有想太多，「我只有想著贏而已，與其說一起在總冠軍賽出賽，不如一起贏下比賽、一起表現好。」

看弟弟今年在牛棚的表現，王躍霖點出容易被忽略的貢獻，」吃局數能力還是滿好，滿多人都沒看到他上、下半季在拉鋸的關鍵時刻，其實他常常都吃了滿重要的兩局。」至於自己轉戰龍隊後重獲新生，他感謝教練的重用與信任，「說實在話，給我機會、持續用，就是信任我，我能回報的就是把我該有的能力做好。」

王躍霖雖常說弟弟的職棒歷練比自己更多，但比起總冠軍賽經驗，王維中真的要叫他一聲「哥」，過去在2017、19年各登板3場未失分，也是2019年的優秀球員獎得主，小聯盟時期也參與過季後賽，王維中則是大、小聯盟及南韓職棒都無季後賽資歷，更別談總冠軍賽，唯一季後賽經驗就是去年挑戰賽。

王躍霖對此表示，自己雖然經驗較多，但上一次也是4年前的事了，「就看嘛！看誰能沉得住氣，專注度最好、細節做得好的那一隊勝率會比較高。」

王躍霖 王維中 牛棚

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