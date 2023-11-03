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中職／20年前1票難求天母之戰 7歲陳冠偉是否在場本人也問號

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊陳冠偉。本報資料照片
味全龍隊陳冠偉。本報資料照片

天母棒球場即將打破20年無總冠軍賽的「空窗期」，前一次的台灣大賽，已經久遠到陳冠偉不確定自己在不在觀眾席上，如今自己將以選手身分站在天母球場爭冠，也讓他直呼不可思議。

天母前一次舉辦已是2003年10月18日，當年兄弟象、興農牛隊爭霸，第5戰在澄清湖打得激情，熱潮蔓延到第6戰天母在前一晚就湧現夜排人潮，該役蔡豐安在延長10局下敲出再見安打，兄弟以4：3擊敗興農，系列賽4勝2敗稱霸，完成三連霸，而當時牛隊教頭陳威成因第5戰對裁判出拳遭到禁賽，第6戰並未在場邊督軍。

陳冠偉從幼稚園開始看中職比賽，小時候跟著媽媽一起到台中球場看球，為爸爸加油，賽後也會踏進球場玩耍，總冠軍賽也有到過外縣市觀戰，至於20年前在天母那場一票難求的總冠軍賽，他是否在場，陳冠偉掏空記憶也沒找到確定的答案。

「我也不知道欸！好像是在家裡看電視，也搞不好在現場。」他說，自己有坐車的印象，但好像沒有看比賽的印象，「應該是有在場，只是忘記發生什麼事，可能在睡覺吧！」

如今自己以選手身分站上天母棒球場，他直言不可思議，自己有一天能在總冠軍賽這個舞台上表現；至於來自家人的叮嚀，他說：「他們只有說恭喜進冠軍賽，比賽還沒結束，就是繼續維持，一樣是比賽，做一樣的事就好。」

陳冠偉的麻吉呂詠臻季末出現傷情，但順利趕上總冠軍賽，也是讓他開心的事，「很開心啊！也是恭喜他有進到最後名單，季中也表現很好，對球隊有幫助，季後賽希望可以繼續為球隊貢獻。」

有趣的是，陳冠偉另有「呂詠臻的鬧鐘」封號，陳冠偉習慣較早到球場，過往兩人未一起現身時，球迷都知道是呂詠臻又賴床了，被問到這幾天備戰總冠軍賽呂詠臻的賴床狀況，陳冠偉連忙幫好友澄清，「最近比較少、最近比較少，他有在進步。」

陳冠偉 棒球 中職

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