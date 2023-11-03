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中職／發現小龍會緊張 葉總搬出考駕照經驗論證不必然是壞事

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
繼昨天舉生小孩為例後，味全龍隊總教練葉君璋已「考駕照論點」提點首次打冠軍賽的小龍將。 聯合報系資料照
繼昨天舉生小孩為例後，味全龍隊總教練葉君璋已「考駕照論點」提點首次打冠軍賽的小龍將。 聯合報系資料照

中職總冠軍賽將在明天開打，味全龍隊以一軍「三年級生」的身分爭冠，今天進行大賽前最後一天的練兵，總教練葉君璋今天注意到一項可能帶來改變的因子，就是發現小龍們原來還是會緊張，但這會是好事或壞事不一定，還搬出自己當年考駕照的理論。

迎戰樂天桃猿隊，龍隊這幾天持續在天母球場練兵，葉君璋上午視察完選手訓練狀況受訪，「我本來以為他們不會緊張，但剛剛看，原來還是會緊張。」

葉君璋認為，這點可能成為系列賽的關鍵，「我覺得會是關鍵，重點在於緊張狀況下有沒有辦法控制自己，把自己想做的事情做好。」他說這對龍隊今年爭冠會是好事或壞事不一定，「但我知道對明年會是好事。」

繼昨天搬出生孩子理論後，葉總今天想到的是自己考駕照的案例，自己當年考駕照還是手排，練習時開到隔壁車道，駕訓班教練看了直說這不會過，葉總也因此更緊張，教練也看得出他的緊張，本來是第一個上場考試，幫他換到第二個，「結果我一次考過，扣分只有扣在沒打方向燈。」

葉君璋 樂天桃猿 中職

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