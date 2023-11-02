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日職／阪神單局6分KO歐力士 再1勝結束38年封王乾旱期
日本職棒總冠軍賽第5戰今天繼續在甲子園球場進行，阪神隊打完前7局0：2落後，8局下一口氣攻下6分逆轉戰局，終場以6：2獲勝，以3勝2敗「聽牌」，再拿1勝就可奪下隊史第2冠。
歐力士洋砲岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）4局上轟出陽春砲，總冠軍賽首轟出爐，加上阪神二壘手中野拓夢7局上失誤送分，歐力士取得兩分領先。
歐力士先發投手田嶋大樹投7局，只被揮出4支安打、無失分，不料8局下牛棚失靈，讓阪神逮到反攻機會，木浪聖也、糸原健斗、近本光司連續安打扳回一城，1出局後森下翔太關鍵三壘打攻下兩分打點，反以3：2超前。
阪神 #森下翔太— 野球好きなカモシカ🦌 (@okmsk1234) November 2, 2023
逆転の2点タイムリースリーベース🔥#SMBC日本シリーズ #日本シリーズ #阪神タイガース #オリックスバファローズ #山崎颯一郎 #中嶋監督 #宇多川優希 pic.twitter.com/u4s3RxKWzm
阪神愈打愈順，下一棒大山悠輔再揮安打，攻下全隊第4分，洋砲諾伊齊（Sheldon Neuse） 獲保送，坂本誠志郎追加三壘打，再攻下兩分。
阪神8局下打了10人次，以6支安打配合1次保送，打垮歐力士3名後援投手山崎颯一郎、宇田川優希、阿部翔太，歐力士終場4分之差落敗，挑戰2連霸陷入危機。
總冠軍賽明天休兵，後天起最後兩戰移師歐力士主場大阪巨蛋，阪神隊史唯一奪冠是1985年，再搶1勝就可結束長達38年的封王乾旱期。
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