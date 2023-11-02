中職／味全龍小將總冠軍賽初體驗 葉總：球員摸索成長

中職總冠軍賽2隊28人名單今天出爐，味全龍隊陣中大部分年輕球員都是首度打總冠軍賽，不過教頭葉君璋表示，沒有特別叮嚀什麼，有些事情必須自己去摸索，對球隊並不是壞事。

總冠軍賽將於4日開打，下半季冠軍、年度勝率第1名的味全龍隊擁有5場主場優勢，採取7戰4勝制。中職今天公布雙方28人名單，龍隊總教練葉君璋表示，總冠軍賽陣容與球季尾聲的陣容差不多，不過在9月底因疲勞被下放二軍的投手呂詠臻回歸，有入選總冠軍賽名單。

龍隊從復隊、2021年升上一軍戰場後，第3個球季就打進總冠軍賽，葉君璋今天表示，「其實沒有特別跟他們講說總冠軍賽要怎麼打、要用什麼心態，因為沒有碰過就是沒有碰過，我認為讓他們自己去感受、摸索，遇到問題我們再來協助他們。」

由於龍隊不須打季後挑戰賽，最後一次正式比賽已經是10月21日的例行賽，被問到休息太多天是否會有影響，葉君璋指出，「很難講說是好還是不好，對一些人來說不是壞事，有些選手可能不需要太多經驗，需要身體的調養。」

不過葉君璋坦言，比較擔心大部分都是年輕球員，「會比較不知道要怎麼去調整，這個對我們是一個考驗，但是我認為讓他們自己去摸索，並不是壞事。」

談到樂天桃猿隊在季後挑戰賽拿下3連勝，葉君璋指出，「看他們在這次季後賽每個投手都表現很稱職，當然希望我們投手也可以有不錯的表現。」

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