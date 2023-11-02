中職／味全龍小將總冠軍賽初體驗 葉總：球員摸索成長
中職總冠軍賽2隊28人名單今天出爐，味全龍隊陣中大部分年輕球員都是首度打總冠軍賽，不過教頭葉君璋表示，沒有特別叮嚀什麼，有些事情必須自己去摸索，對球隊並不是壞事。
總冠軍賽將於4日開打，下半季冠軍、年度勝率第1名的味全龍隊擁有5場主場優勢，採取7戰4勝制。中職今天公布雙方28人名單，龍隊總教練葉君璋表示，總冠軍賽陣容與球季尾聲的陣容差不多，不過在9月底因疲勞被下放二軍的投手呂詠臻回歸，有入選總冠軍賽名單。
龍隊從復隊、2021年升上一軍戰場後，第3個球季就打進總冠軍賽，葉君璋今天表示，「其實沒有特別跟他們講說總冠軍賽要怎麼打、要用什麼心態，因為沒有碰過就是沒有碰過，我認為讓他們自己去感受、摸索，遇到問題我們再來協助他們。」
由於龍隊不須打季後挑戰賽，最後一次正式比賽已經是10月21日的例行賽，被問到休息太多天是否會有影響，葉君璋指出，「很難講說是好還是不好，對一些人來說不是壞事，有些選手可能不需要太多經驗，需要身體的調養。」
不過葉君璋坦言，比較擔心大部分都是年輕球員，「會比較不知道要怎麼去調整，這個對我們是一個考驗，但是我認為讓他們自己去摸索，並不是壞事。」
談到樂天桃猿隊在季後挑戰賽拿下3連勝，葉君璋指出，「看他們在這次季後賽每個投手都表現很稱職，當然希望我們投手也可以有不錯的表現。」
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵4-1淘汰響尾蛇奪隊史首冠 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言