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中職／Movie Time！龍隊團T上身 李凱威重整心態

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今天在天母球場備戰總冠軍賽，李凱威、劉基鴻胸前T恤都寫著標語。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊今天在天母球場備戰總冠軍賽，李凱威、劉基鴻胸前T恤都寫著標語。記者蘇志畬／攝影

「Let's Go Guy. Movie Time.」味全龍隊今天在天母球場備戰總冠軍賽，不少人胸前T恤都寫著這句話，希望凝聚向心力一起迎向「表演時刻」，李凱威也期待甩脫去年季後賽失利陰霾，「把可以把握的把握住。」

龍隊「團T」今天才到貨，不少球員都穿著練習，這是來自吉力吉撈．鞏冠的點子，營造球隊整體感，就連教練團也人人都有；「OK」手勢的圖案，則是來自龍隊球員私下的小遊戲，無論是誰比出動作，看到的人就輸了。

李凱威解釋，T恤上面的句子，是希望大家一起團結向前，「Movie Time有點像是表演時刻的意思，要大家放手一搏。」

新生龍隊進入一軍第3年，這是他們第2次打季後賽，去年季後挑戰賽以1勝3敗輸給中信兄弟隊，李凱威13打數僅敲出1支安打，今年則是在總冠軍賽等待挑戰者樂天桃猿隊。

李凱威表示：「去年第一次打季後賽，很想要表現，比較急躁一點，今年告訴自已，把可以把握的把握住，其他的就不強求。」

龍隊雖然自10月21日後就沒再比賽，跳接11月4日的總冠軍賽，李凱威認為，球季最後幾場賽事，跟季後賽資格有關，「有營造出季後賽的感覺，讓我們先體會了一次，雖然觀眾沒有總冠軍賽那麼多，但場上的張力很夠。」

備戰總冠軍賽，龍隊球員異口同聲「平常心」，李凱威也認為，該做的準備還是跟例行賽相同，「不用因為季後賽、總冠軍賽而有不同，一個改變可能會影響場上表現，還是平常心去準備就好。」

李凱威 樂天桃猿 吉力吉撈

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