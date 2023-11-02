中職／冠軍賽小叮噹對小叮鈴？劉時豪不只防備嚴宏鈞

今年中華職棒總冠軍賽「雙紅會」，味全龍隊與樂天桃猿隊爭冠，劉時豪是少數穿過兩隊球衣的人，與猿隊嚴宏鈞身材相仿，他自虧是「小叮噹對決小叮鈴？」但也強調，「是投手在對決啦。」

劉時豪平時非打擊見長選手，但過去在總冠軍賽手感火燙，出賽14場，打擊率高達3成03，而且累積2發滿貫砲與高國慶、張泰山並列聯盟最多，2015年猿隊在1：3被中信兄弟聽牌時，劉時豪更是從第5戰起連蹲3場，猿隊以3連勝逆轉奪冠。

嚴宏鈞也有類似履歷，今年季後挑戰賽連蹲3場率隊3連勝統一獅隊，2017年在猿隊輸掉首戰後，同樣換他蹲捕，蹲出3連勝，加上保送1勝拿下總冠軍。

兩名捕手今年有望同場較勁，官網上劉時豪跟嚴宏鈞都是165公分，但劉時豪澄清：「我比他高2公分，167公分，真的啦，官網不正確。」他開玩笑說是「小叮噹對決小叮鈴」，但也指出捕手真正任務是幫助投手。

今年嚴宏鈞在季後挑戰賽打擊率2成73，還從古林睿煬手中敲出2分砲，劉時豪表示，猿隊強悍的地方在於，「會有無法預期的人跳出來，宏鈞打得很好，但不只是宏鈞，每個人都要注意。」 樂天桃猿嚴宏鈞。報資料照

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