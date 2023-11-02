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中職／樂天桃猿闖進台灣大賽 李多慧連2天登台主場應援

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

2023年中華職棒台灣大賽本周六開打，前2戰在味全龍隊主場進行，G3、G4則移師樂天桃猿隊主場，樂天女孩官方粉絲團今天宣布，韓籍成員李多慧這2場都會登台應援，讓廣大粉絲相當期待。

猿隊日前擊敗統一獅隊闖進台灣大賽，李多慧也在IG發布與隊友籃籃的應援互動影片，並寫下「11月7～8日比賽見吧 ! 我們去拿冠軍吧！」。昨天樂天女孩正式宣布「她回來啦！李多慧第一個台灣大賽應猿跟你們一起，11月7日全猿主場見！」

消息一出，網友們紛紛留言表示，「勝利妖精多慧強勢回歸了」、「那個女孩她回來啦」、「我們家有多慧就去！歡迎回來！」、「看到多慧我就放心了」、「球團這樣就對了」。另外，有網友詢問李多慧G1是否會到客場揮旗助陣，官方回應「不會」。

樂天桃猿台灣大賽門票預售由全家便利商店獨家服務，髮香區票價為1680元。比賽當天憑內野及左外野全區正價門票（非招待券）每張可兌換「無敵黑」（11月7日）、「樂天紅」（11月8日）應猿球衣乙件。

李多慧

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