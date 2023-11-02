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中職／龍隊首闖冠軍賽 葉總談心態：沒生過孩子不知道
味全龍隊例行賽最後一戰在10月21日結束，直升總冠軍賽的結果，就是要休息14天才要迎接11月4日開打的總冠軍賽，總教練葉君璋坦言：「對我們來說是考驗。」
龍隊在今年例行賽取得下半季冠軍及年度勝率第一，以王者之姿先晉級總冠軍賽，等待擊敗統一獅隊的樂天桃猿隊補上對手欄位；然而就總冠軍賽經驗值來說，龍隊是復出後第一次，猿隊計算到前身Lamigo，近12個球季打了8次、拿下6冠。
「不會特別提醒球員心態。」葉君璋表示：「沒碰過就是沒碰過，你知道生孩子多痛嗎？我也不知道，要遇到了才會知道。這批球員還年輕，要讓他們自己去感受、去摸索，這不是不好的事。」
龍隊中間有2周無法實戰，今年美職季後賽休息較久的球隊普遍成績不佳，日職則相反，葉君璋認為：「很難說好或不好，有的人不需要經驗、需要調整，我們是年輕球隊，對我們來說是考驗。」
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