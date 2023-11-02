快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊首闖冠軍賽 葉總談心態：沒生過孩子不知道

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照

味全龍隊例行賽最後一戰在10月21日結束，直升總冠軍賽的結果，就是要休息14天才要迎接11月4日開打的總冠軍賽，總教練葉君璋坦言：「對我們來說是考驗。」

龍隊在今年例行賽取得下半季冠軍及年度勝率第一，以王者之姿先晉級總冠軍賽，等待擊敗統一獅隊的樂天桃猿隊補上對手欄位；然而就總冠軍賽經驗值來說，龍隊是復出後第一次，猿隊計算到前身Lamigo，近12個球季打了8次、拿下6冠。

「不會特別提醒球員心態。」葉君璋表示：「沒碰過就是沒碰過，你知道生孩子多痛嗎？我也不知道，要遇到了才會知道。這批球員還年輕，要讓他們自己去感受、去摸索，這不是不好的事。」

龍隊中間有2周無法實戰，今年美職季後賽休息較久的球隊普遍成績不佳，日職則相反，葉君璋認為：「很難說好或不好，有的人不需要經驗、需要調整，我們是年輕球隊，對我們來說是考驗。」

葉君璋 樂天桃猿 統一獅

延伸閱讀

中職／味全龍28人名單重守備 冉承霖有望先發

中職／味全龍備戰總冠軍賽 28人名單納新秀張景淯

中職／天母前次總冠軍賽在20年前 那一晚…兄弟象三連霸、葉總落寞離場

中職／龍隊下半季封王居年度第一 晉總冠軍賽挑戰最速奪冠

相關新聞

中職／冠軍賽28人名單出爐！桃猿換1人 龍隊帶13投

決戰北境，2023中華職棒總冠軍賽將於4日點燃戰火，28人名單今天公布，樂天桃猿隊將挑戰賽名單幾乎「複製貼上」，味全龍隊...

中職／味全龍28人名單重守備 冉承霖有望先發

味全龍隊今天在天母棒球場集訓，備戰11月4日開打的中華職棒總冠軍賽，28人名單將在今天公布，與季末陣容相去不遠，新秀外野...

中職／龍隊首闖冠軍賽 葉總談心態：沒生過孩子不知道

味全龍隊例行賽最後一戰在10月21日結束，直升總冠軍賽的結果，就是要休息14天才要迎接11月4日開打的總冠軍賽，總教練葉...

中職／樂天桃猿闖進台灣大賽 李多慧連2天登台主場應援

2023年中華職棒台灣大賽本周六開打，前2戰在味全龍隊主場進行，G3、G4則移師樂天桃猿隊主場，樂天女孩官方粉絲團今天宣布，韓籍成員李多慧這2場都會登台應援，讓廣大粉絲相當期待。 猿隊日前擊敗統

中職／台灣大賽桃猿7日、8日主場賽事 搭機捷回程免費

桃園市長張善政今天表示，4日起登場的中華職業棒球大聯盟總冠軍賽（台灣大賽），7日、8日在樂天桃猿隊主場樂天桃園棒球場舉辦...

日職／前兩棒被故意四壞…大山悠輔敲再見安 阪神扳平

日本大賽第4戰打得糾結，歐力士隊兩度面對落後都扳平比數，然而9局下歐力士隊連續故意四壞戰術失敗，阪神隊大山悠輔敲出再見安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。