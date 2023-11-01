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日職／前兩棒被故意四壞…大山悠輔敲再見安 阪神扳平
日本大賽第4戰打得糾結，歐力士隊兩度面對落後都扳平比數，然而9局下歐力士隊連續故意四壞戰術失敗，阪神隊大山悠輔敲出再見安打以4：3結束比賽，拿下隊史在甲子園球場暌違3294日的日本大賽勝利，並扳成2勝2敗平手。
雙方以3：3進入9局下，1出局後因為四壞保送讓近本光司上一壘，接著2次暴投站上三壘，此時歐力士教練團祭出奇策，在2好3壞下決定故意保送中野拓夢，而且再一次故意保送森下翔太。
1出局滿壘面對大山悠輔，結果大山悠輔很爭氣，敲出游擊方向穿越安打，向對手說再見；這是阪神隊史第4次在日本大賽拿下再見勝利，前一次是2003年的第4戰，暌違20年。
阪神隊在1局下靠著森下翔太的適時二壘打先馳得點，不過2局上歐力士隊就靠著頓宮裕真三壘打加上紅林弘太郎的安打，追平比數。
2局下近本光司的安打為阪神隊打回1分，5局下又是近本光司開局敲安，之後阪神靠失誤、推進攻占一三壘，大山悠輔的內野滾地球歐力士隊未完成雙殺，讓阪神又得到1分。
7局上換阪神隊失誤釀禍，三壘手佐藤輝明開局失誤，接著安打、推進進佔二三壘，宗佑磨的中外野安打一棒敲回2分，第二次追平比數，只不過9局下阪神隊再次領先後，歐力士隊就沒機會反擊。
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