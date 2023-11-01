中職／亞冠賽最強應援團完整名單公布 MLB級大咖隨行

2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽將在11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，中華職棒組成「台灣最強應援團」前往東京，為中華隊的年輕球員們熱血應援，2位應援團長加上10位啦啦隊女孩，帶領球迷把應援聲響徹東京巨蛋，此次應援團成員還有MLB等級大咖神秘嘉賓同行。

中華職棒、日本職棒、韓國職棒、澳洲職棒，四隊年輕選手相互切磋，藉由比賽獲得寶貴經驗，中華隊將在11月14日啟程飛往日本，15日下午展開練球，16至19日進入正式賽事。

中華隊在場上奮力拚戰，場邊應援不可少，「台灣最強應援團」由小白、勛雞2位團長率領10位啦啦隊女孩，分別是來自中信兄弟的短今、妮可，樂天桃猿的若潼、芷軒，味全龍的口水、小映，統一獅的瑟七、Yuki，富邦悍將的Jessy、秀秀子，將一起為中華隊的選手們熱血應援！

五隊女孩共10人現場展現台灣應援氣勢的「最強應援團」外，也將在東京舉辦專屬見面會，中華職棒聯盟結合可樂旅遊，專門為賽事打造「2023 亞洲職棒冠軍爭霸賽 in 東京」6天5夜自由行，除可完整觀看中華隊的4場賽事，還可獲得「中華隊應援球衣1件」。

另外還有亞冠抽獎活動，只要參加就有機會帶走最大獎中華隊「全隊簽名球」等大禮，除此之外，還提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張。

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