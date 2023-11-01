韓職／SSG老闆大砍老班底逞威 人氣冠軍教頭突遭Thank You

冠軍教練竟會無預警被炒？上週被淘汰的SSG登陸者隊昨天中午突發官宣，將與總教練金圓衡終止合約，這個舉動令球迷大感詫異，因為身為隊史人氣球星的金圓橫，去年才剛帶領SSG登陸者拿下接手後首冠，今年也率隊闖入季後賽，沒想到換來的卻是遭到解雇。

含球隊前身在內，金圓橫在這支球隊待了23年，2021年接下SSG登陸者隊兵符，帶兵3年戰績有目共睹，拿下230勝181敗，勝率達5成60，去年更是寫下韓職史上首次從開季第一天到最後一天都位居戰績第一，最後也順利奪冠的「金冠軍」紀錄，奪冠後和球隊成功續約，是聯盟身價最高的主帥。

SSG登陸者隊本季以例行賽第3打入季後賽，雖然遭到NC恐龍隊淘汰，但金圓橫具備高人氣、隊史地位和實績，怎麼看都不像是會下台的人選，SSG球團在聲明中表示，解約理由和戰績沒有關聯，單純是對未來方向無法取得共識，「這是一個艱難的決定，季後賽結束後，我們進行了嚴格的內部檢討，相信對於持續進步的球隊來說，變革是必要的。」

球團補充：「為了讓球隊煥然一新，將其打造成更強大且受喜愛的球隊，因此球隊對教練團架構進行了調整，我們將努力任命一位能為進場球迷帶來更多精采比賽的總教練。」

遭到解雇的金圓橫在受訪時也能從語氣中感受到滿滿的無助，無奈表示：「我不能輕易地說出『沒想到』，但目前還很難說些什麼，我想我需要冷靜一下，理清自己的思緒。」

事實上這已經不是球團第一次因人事調度引起議論，去年SSG登陸者也因和效力超過20年的團長解約讓球迷憤而「出征」，球迷們認為是SSG老闆鄭溶鎭主動插手球團運作，未來有可能會親自安插人手進入球團。

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