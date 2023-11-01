中職／生涯首場季後賽表現不佳 古林睿煬：我很失望

統一獅王牌投手古林睿煬生涯第一場季後賽先發，只投就3局就被敲7安、含2發全壘打，失掉4分吞敗。昨天他發文表示很失望，會繼續加油。

古林睿煬在個人IG上發文寫道：「很多人安慰我這一整年表現很好，別因為一場比賽而氣餒，但在這麼重要的比賽，沒能承擔下大家期待，我感到很失望。對我來說這場敗投，等同於一整年都輸了。對能力上的落差，我有很深的體會，我會正視自己的不足，繼續加油。」

「教練團、隊友們辛苦了，謝謝你們成為我的後盾，謝謝所有球迷的鼓勵及批評指教，我都收到了，也謹記在心。」

古林睿煬今年例行賽先發13場5勝2敗，防禦率僅1.80，主投80局投出52次三振，15次保送，每局被上壘率0.89。他今年參加杭州亞運，好表現引發球迷關注，他也是11月中亞冠賽的一員。

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